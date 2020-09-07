Чемберлен перешел в "Ливерпуль" из-за Клоппа

Новичок "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен признался, что перешел в мерсисайдский клуб, чтобы поработать с главным тренером Юргеном Клоппом.

В заключительные дни трансферного окна Чемберлен отказался от перехода в "Челси" и отправился в "Ливерпуль", где Клопп гарантировал ему шанс на позиции центрального полузащитника. По словам Алекса, перспектива поработать с Юргеном перевесила все остальное.



"Он был человеком, из-за которого я приехал сюда и за которого хочу играть. Я надеюсь, что под его руководством начну показывать свои лучшие качества, а он сможет вывести меня на новый уровень".



"Даже наблюдая за "Ливерпулем" со стороны, я убедился, что Юрген очень интересный человек и умеет вдохновлять свою команду на свершения. Наблюдая за ним, понимаешь, насколько он отдается футболу".



"То, что меня поразило больше всего, это его отношения с игроками: он выстраивает крепкую связь с футболистами, что в свою очередь помогает им прогрессировать".



"Вдобавок его команды всегда играют в своем фирменном стиле: это тоже вдохновило меня на переход и было одной из главных причин, почему я оказался в "Ливерпуле", - сообщил Чемберлен официальному сайту "красных".