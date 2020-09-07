Чемберлен перешел в "Ливерпуль" из-за Клоппа

Алекс Окслейд-Чемберлен и Юрген Клопп Новичок "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен признался, что перешел в мерсисайдский клуб, чтобы поработать с главным тренером Юргеном Клоппом.

В заключительные дни трансферного окна Чемберлен отказался от перехода в "Челси" и отправился в "Ливерпуль", где Клопп гарантировал ему шанс на позиции центрального полузащитника. По словам Алекса, перспектива поработать с Юргеном перевесила все остальное.

"Он был человеком, из-за которого я приехал сюда и за которого хочу играть. Я надеюсь, что под его руководством начну показывать свои лучшие качества, а он сможет вывести меня на новый уровень".

"Даже наблюдая за "Ливерпулем" со стороны, я убедился, что Юрген очень интересный человек и умеет вдохновлять свою команду на свершения. Наблюдая за ним, понимаешь, насколько он отдается футболу".

"То, что меня поразило больше всего, это его отношения с игроками: он выстраивает крепкую связь с футболистами, что в свою очередь помогает им прогрессировать".

"Вдобавок его команды всегда играют в своем фирменном стиле: это тоже вдохновило меня на переход и было одной из главных причин, почему я оказался в "Ливерпуле", - сообщил Чемберлен официальному сайту "красных".




Метки Клопп, Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен

Автор foxmcfc   

Дата 07.09.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. akadam 07.09.2017 11:23 # akadam
    Хочет стать частью великой истории о возрождении "Ливерпуля", игроком команды самого красивого и убойного футбола в Европе, а то и всем мире.

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  2. mkhitaryan 07.09.2017 10:42 # mkhitaryan
    Ну этот хоть научился нормально пользоваться телефоном.

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  3. recyjoed 07.09.2017 10:32 # recyjoed
    Надеюсь он не тупой бегунок. А то у нас таких уже хватает. Если выйдет на уровень Лалланы прошлогоднего, то будет норм. А с его физикой, может стать топом похлеще Коута! ;)

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  4. psycho1 07.09.2017 10:20 # psycho1
    Репутация штука такая, сначала по-свински ведёшь себя с игроками рассылая смс, потом даже брёвна вроде Чемберлена с тобой работать не хотят.

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  5. farot 07.09.2017 10:14 # farot
    научит его бегать на 1,5 км/ч быстрее

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  6. bluebload 07.09.2017 10:04 # bluebload
    Ну что сказать ? Удачи тебе низкоинтеллектуальный афроамериканский легкоатлет . У Конте сидел бы на скамейке крайних полузащитников , у Клоппа будешь сидеть на скамейке центральных полузащитников , если для тебя есть разница , то мы очень рады за тебя .

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  7. van-der-slav 07.09.2017 09:31 # van-der-slav
    Конеш странно что в челси не пошел. И зп и перспектива получше

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  8. liverfun 07.09.2017 09:30 # liverfun
    "Он был человеком, из-за которого я приехал сюда и за которого хочу играть."

    норм окропил венгера с конте

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  9. mancun-1878 07.09.2017 09:25 # mancun-1878
    из-за мифических трофеев...

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  10. paul-shark 07.09.2017 09:18 # paul-shark
    Что тут говорить? Клопп-топ.

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  11. largo-winch 07.09.2017 09:07 # largo-winch
    ссать на челсе вышло теперь на новый уровень

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  12. melwood-lfc 07.09.2017 09:06 # melwood-lfc
    КАК ЖЕ ОН ПОССАЛ НА ПЕНСОВ СУКА ЭТО ПЕСДОС
    на гг оприора моча льется

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  13. aliadiere 07.09.2017 09:00 # aliadiere
    Точнее побоялся конкуренции с Мозесом

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