Чемберлен перешел в "Ливерпуль" из-за Клоппа
Новичок "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен признался, что перешел в мерсисайдский клуб, чтобы поработать с главным тренером Юргеном Клоппом.
В заключительные дни трансферного окна Чемберлен отказался от перехода в "Челси" и отправился в "Ливерпуль", где Клопп гарантировал ему шанс на позиции центрального полузащитника. По словам Алекса, перспектива поработать с Юргеном перевесила все остальное.
"Он был человеком, из-за которого я приехал сюда и за которого хочу играть. Я надеюсь, что под его руководством начну показывать свои лучшие качества, а он сможет вывести меня на новый уровень".
"Даже наблюдая за "Ливерпулем" со стороны, я убедился, что Юрген очень интересный человек и умеет вдохновлять свою команду на свершения. Наблюдая за ним, понимаешь, насколько он отдается футболу".
"То, что меня поразило больше всего, это его отношения с игроками: он выстраивает крепкую связь с футболистами, что в свою очередь помогает им прогрессировать".
"Вдобавок его команды всегда играют в своем фирменном стиле: это тоже вдохновило меня на переход и было одной из главных причин, почему я оказался в "Ливерпуле", - сообщил Чемберлен официальному сайту "красных".
07.09.2017 09:00
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Последние комментарии:
Хочет стать частью великой истории о возрождении "Ливерпуля", игроком команды самого красивого и убойного футбола в Европе, а то и всем мире.
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Ну этот хоть научился нормально пользоваться телефоном.
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Надеюсь он не тупой бегунок. А то у нас таких уже хватает. Если выйдет на уровень Лалланы прошлогоднего, то будет норм. А с его физикой, может стать топом похлеще Коута! ;)
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Репутация штука такая, сначала по-свински ведёшь себя с игроками рассылая смс, потом даже брёвна вроде Чемберлена с тобой работать не хотят.
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научит его бегать на 1,5 км/ч быстрее
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Ну что сказать ? Удачи тебе низкоинтеллектуальный афроамериканский легкоатлет . У Конте сидел бы на скамейке крайних полузащитников , у Клоппа будешь сидеть на скамейке центральных полузащитников , если для тебя есть разница , то мы очень рады за тебя .
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Конеш странно что в челси не пошел. И зп и перспектива получше
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"Он был человеком, из-за которого я приехал сюда и за которого хочу играть."
норм окропил венгера с конте
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из-за мифических трофеев...
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Что тут говорить? Клопп-топ.
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ссать на челсе вышло теперь на новый уровень
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КАК ЖЕ ОН ПОССАЛ НА ПЕНСОВ СУКА ЭТО ПЕСДОС
на гг оприора моча льется
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Точнее побоялся конкуренции с Мозесом
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