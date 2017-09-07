Фил Джонс пропустит матч с "Базелем"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс все-таки пропустит матч первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Базеля" после того, как клуб решил отозвать апелляцию на дисквалификацию своего игрока.

Напомним, УЕФА наказал Джонса дисквалификацией на два матча и штрафом на 5 тысяч евро за оскорбление сотрудника, отвечающего за допинг-тесты, после победного для "красных дьяволов" финала Лиги Европы против "Аякса" в мае.



"Юнайтед" сразу же выразил свое намерение оспорить наказание Фила, однако из-за задержки в рассмотрении апелляции Джонсу пришлось пропустить матч за Суперкубок Европы против "Реала" в прошлом месяцк.



А сейчас УЕФА и вовсе подтвердил, что клуб с "Олд Траффорд" отозвал назад свою апелляцию. Таким образом, было решено, что Джонс не сыграет дома против "Базеля" в следующий вторник.



Отметим, что 25-летний англичанин очень ярко начал новый сезон, утвердившись в качестве основного игрока команды Жозе Моуриньо. Потерю Джонса в матче с "Базелем" усугубит тот факт, что дисквалифицирован и Эрик Байи, конкурент Фила по позиции центрального защитника.