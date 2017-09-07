Саутгейт сравнил Рэшфорда с Руни и Оуэном

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что юный нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд обладает теми же футбольными мозгами, что и Уэйн Руни с Майклом Оуэном в его возрасте.

В свое время Руни и Оуэн тоже внезапно ворвались на международную сцену, в итоге став первым и пятым, соответственно, бомбардиром за всю историю английской сборной. По мнению Саутгейта, 19-летний Рэшфорд, отметившийся голом и результативной передачей в победном матче против Словакии в минувший понедельник (2:1), способен пойти по их стопам.



"Уверен, ему было бы приятнее, если бы его сравнивали с ними, чем нет. Конечно, он игрок другого типа. Но в плане понимания игры и того, как он подхватывает концепцию игры, он столь же зрел, как и были они".



"Да, теперь все в его руках. У него есть отличная платформа для дальнейшего развития, в своем клуб на него оказывает действительно хорошее влияние Жозе Моуриньо, не позволяя ему терять голову, и мы будем делать то же самое", — цитирует Саутгейта Sky Sports.