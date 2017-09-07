Саутгейт сравнил Рэшфорда с Руни и Оуэном

Уэйн Руни и Майкл Оуэн Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что юный нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд обладает теми же футбольными мозгами, что и Уэйн Руни с Майклом Оуэном в его возрасте.

В свое время Руни и Оуэн тоже внезапно ворвались на международную сцену, в итоге став первым и пятым, соответственно, бомбардиром за всю историю английской сборной. По мнению Саутгейта, 19-летний Рэшфорд, отметившийся голом и результативной передачей в победном матче против Словакии в минувший понедельник (2:1), способен пойти по их стопам.

"Уверен, ему было бы приятнее, если бы его сравнивали с ними, чем нет. Конечно, он игрок другого типа. Но в плане понимания игры и того, как он подхватывает концепцию игры, он столь же зрел, как и были они".

"Да, теперь все в его руках. У него есть отличная платформа для дальнейшего развития, в своем клуб на него оказывает действительно хорошее влияние Жозе Моуриньо, не позволяя ему терять голову, и мы будем делать то же самое", — цитирует Саутгейта Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Саутгейт

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 765

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  1. liverfun 07.09.2017 08:23 # liverfun
    оуэн уже в 18 карал всех в апл и на чм, а в 20 взял золотой мяч. решфорд по сравнению с ним не футболист вообще

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  2. ray-black 07.09.2017 08:20 # ray-black
    "как Руни и Оуэн вместе взятые"

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  3. cezar 07.09.2017 07:36 # cezar
    то поколение ничего не добилась... не надо на них ровняться!

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  4. largo-winch 07.09.2017 07:29 # largo-winch
    Если лучше Оуэна то получит в следующем году Золотой Мяч!
    Удачи негру

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  5. stepan-jam-boss 07.09.2017 07:27 # stepan-jam-boss
    Он лучше Оуэна. Тот в его возрасте был тупым бегунком. А Рэш уже сейчас очень умен на поле.

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  6. kontorres 07.09.2017 07:18 # kontorres
    хз, не особо видел игры с участием этого нигера, но по виду скорее угулбек новый растет

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  7. largo-winch 07.09.2017 07:10 # largo-winch
    Саутгейт дно, Решфорд тупой негр.

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  8. chebrec 07.09.2017 07:07 # chebrec
    Классная шутка2

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  9. ulterior 07.09.2017 07:06 # ulterior
    Новый король Англии. АвЕ)

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