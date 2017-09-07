Саутгейт сравнил Рэшфорда с Руни и Оуэном
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что юный нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд обладает теми же футбольными мозгами, что и Уэйн Руни с Майклом Оуэном в его возрасте.
В свое время Руни и Оуэн тоже внезапно ворвались на международную сцену, в итоге став первым и пятым, соответственно, бомбардиром за всю историю английской сборной. По мнению Саутгейта, 19-летний Рэшфорд, отметившийся голом и результативной передачей в победном матче против Словакии в минувший понедельник (2:1), способен пойти по их стопам.
"Уверен, ему было бы приятнее, если бы его сравнивали с ними, чем нет. Конечно, он игрок другого типа. Но в плане понимания игры и того, как он подхватывает концепцию игры, он столь же зрел, как и были они".
"Да, теперь все в его руках. У него есть отличная платформа для дальнейшего развития, в своем клуб на него оказывает действительно хорошее влияние Жозе Моуриньо, не позволяя ему терять голову, и мы будем делать то же самое", — цитирует Саутгейта Sky Sports.
07.09.2017 07:00
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Последние комментарии:
оуэн уже в 18 карал всех в апл и на чм, а в 20 взял золотой мяч. решфорд по сравнению с ним не футболист вообще
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"как Руни и Оуэн вместе взятые"
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то поколение ничего не добилась... не надо на них ровняться!
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Если лучше Оуэна то получит в следующем году Золотой Мяч!
Удачи негру
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Он лучше Оуэна. Тот в его возрасте был тупым бегунком. А Рэш уже сейчас очень умен на поле.
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хз, не особо видел игры с участием этого нигера, но по виду скорее угулбек новый растет
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Саутгейт дно, Решфорд тупой негр.
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Классная шутка2
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Новый король Англии. АвЕ)
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