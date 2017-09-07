Мбаппе размышлял над переходом в "Арсенал"
Новичок ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что размышлял над переходом в "Арсенал" и даже встречался с главным тренером "канониров" Арсеном Венгером.
В заключительный день трансферного окна Мбаппе завершил переход из "Монако" в ПСЖ по сделке стоимостью 165 миллионов фунтов. Это решение Килиан объяснил желанием прославиться на родине.
После презентации в качестве новичка ПСЖ француз признался, что этим летом мог оказаться в "Арсенале". Мбаппе даже встречался с Венгером, но в конечном итоге предпочел остаться в Лиге 1.
"Да, я встречался с Арсеном Венгером. Я считаю его великим тренером, а во Франции у него сложился серьезный авторитет и репутация человека, под руководством которого прогрессируют молодые игроки".
"Я всерьез рассматривал переход в "Арсенал", но моим приоритетом, разумеется, был Париж. Мы взвесили все преимущества и недостатки заинтересованных клубов, а моя семья сказала, что это исключительно мое решение. Обдумав все как следует, я решил переехать в Париж", - цитирует Мбаппе The Telegraph.
07.09.2017 06:00
Просмотров: 2231
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ровно 10001 день назад Ливерпуль выиграл свой последний титул АПЛ. Госсспаде, ну какие же топчики. Вашим щолсеналам и мочестер тоттенхенайтед такое даже и не снилось!
(ответить)
Килиан Мбаппе: "Челси" был первый великий клуб, первый большой клуб, который я посетил".
Стало известно, что когда Мбаппе было всего одиннадцать лет, он участвовал в просмотре, принимая участие в матче в Кобхэме.
Мбаппе играл в товарищеском матче на тренировочной базе в Кобхэме. Тогда его, на ряду с другими футболистами, пригласили на просмотр сотрудники "Челси", чтобы оценить возможности юного французского футболиста.
Вмести с ним в том матче принимали участие Темми Абрахам и Жереми Бога. Судьба этой троицы всем известна. Тот сотрудник "Челси", который забраковал игру Мбаппе тогда, наверняка сейчас сожалеет о своем решении, видя в какого талантливого футболиста превратился Мбаппе.
"Это был замечательный опыт. "Челси" был первый великий клуб, первый большой клуб, который я посетил. Это было для меня настоящим открытием. Я по новому взглянул на мир футбола. Я впервые, после своего первого любительского клуба, оказался в большом, профессиональном клубе. Я представлял себе, как выглядит большой европейский клуб, но все равно, то что я увидел в "Челси", изменило мое понимание футбола. С того дня, я хотел стать еще лучше. Каждый день я думал и шел к этой цели.
Поиграв там, посмотрев их инфраструктуру, пообщавшись с сотрудниками, позже, это помогло мне в моем развитии. Я видел вещи по-другому, потому что до этого у меня был только французский опыт и после этого посещения, я мог выбрать что то положительное для себя, полученное после посещения "Челси". Я стал иначе воспринимать футбол", - приводит слова Мбаппе издание AS Bondy.
(ответить)
Венгре совсем скатился. Уже 18 летних французов не может подписать, а ведь это его контингент был.
(ответить)
Просто уникум.
(ответить)
Nikki, пиздёжь...хотя и очень близко...я не поленился и пересчитал)))Ливерпуль гарантировал себе чемпионство после 37го тура сезона 89/90, победив Куин Парк Рэйнджерс со счётом 2:1. В 37м туре преследовавшая Ливерпуль Астон Вила сыграла в ничью 3:3 с Норвич Сити. Произошло это 28.04.1990 г. Оставался один тур, у Ливерпуля стало 76 очков, а у Астон Вилы 69. Закончили с историей, теперь перейдем к расчётам...до конца 1990 года оставалось 247 дней...с 1991 по 2016 года было 19 не високостных лет и 7 високостных...а с начала 2017 года, сегодня (7.09) это 250й день...итого получаем 247+19×365+7×366+250=9994....значит сегодня 9994-й день со дня последнего чемпионства Ливерпуля...а 10000-й день будет 13-го сентября 2017-го года)))))
ехехехехехех норм нассали на даунов
(ответить)
По вайберу отослали друг другу Hey new user
(ответить)
https://pp.userapi.com/c543103/v543103967/2b66c/45N28S_SIF0.jpg
(ответить)
максимум по скайпу встречались ...время еще на него тратить, когда шейхи и Флорентино Перес под дверью с мешками денег стоят
(ответить)
В арс уже пойдут только игроки которых остальные клубы из топ-6 не позвали. Иначе это как надо не разбираться в футболе чтобы захотеть идти в арсенал, оттуда свои валят который год
(ответить)
игрок уровня Ориги и Марсиаля. просто словил хайп
(ответить)
Ровно 10 000 дней назад "Ливерпуль" завоевал свой последний титул чемпиона Англии.
Утреняя уринотерапия для местных пеликанов
(ответить)
Посмотрим , как сложится его карьера в дальнейшем. Может оно и правильно , что не перешел в Реал уже этим летом. А то мог повторить судьбу Эдегора. Да и вообще редко совсем молодые игроки сразу себя проявляют.
(ответить)
пфф, веня за 70 лямов след. летом закроет, бизнес кар ггшный..
(ответить)
Я уверен что венгре был близок к покупке Мбаппе.
(ответить)
Ну встречались, так встречались. Это их личное дело
(ответить)
Он пожалел старика просто, все над ним стебутся, пусть подумает что Мбапе реально думал над переходом в Арсенал
(ответить)
Венгер попросил его так сказать?
(ответить)
игрок поинтересовался арсеналом
норм потралил ггшек
(ответить)
< Решфорда
(ответить)
мда, чет он вообще гавно, говорил про реал, сейчас "приоритет париж", надеюсь, у этой переоцененки на скамейке карьера завалится
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий