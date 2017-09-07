Мбаппе размышлял над переходом в "Арсенал"

Новичок ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что размышлял над переходом в "Арсенал" и даже встречался с главным тренером "канониров" Арсеном Венгером.

В заключительный день трансферного окна Мбаппе завершил переход из "Монако" в ПСЖ по сделке стоимостью 165 миллионов фунтов. Это решение Килиан объяснил желанием прославиться на родине.



После презентации в качестве новичка ПСЖ француз признался, что этим летом мог оказаться в "Арсенале". Мбаппе даже встречался с Венгером, но в конечном итоге предпочел остаться в Лиге 1.



"Да, я встречался с Арсеном Венгером. Я считаю его великим тренером, а во Франции у него сложился серьезный авторитет и репутация человека, под руководством которого прогрессируют молодые игроки".



"Я всерьез рассматривал переход в "Арсенал", но моим приоритетом, разумеется, был Париж. Мы взвесили все преимущества и недостатки заинтересованных клубов, а моя семья сказала, что это исключительно мое решение. Обдумав все как следует, я решил переехать в Париж", - цитирует Мбаппе The Telegraph.