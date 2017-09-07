Мбаппе размышлял над переходом в "Арсенал"

Килиан Мбаппе Новичок ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что размышлял над переходом в "Арсенал" и даже встречался с главным тренером "канониров" Арсеном Венгером.

В заключительный день трансферного окна Мбаппе завершил переход из "Монако" в ПСЖ по сделке стоимостью 165 миллионов фунтов. Это решение Килиан объяснил желанием прославиться на родине.

После презентации в качестве новичка ПСЖ француз признался, что этим летом мог оказаться в "Арсенале". Мбаппе даже встречался с Венгером, но в конечном итоге предпочел остаться в Лиге 1.

"Да, я встречался с Арсеном Венгером. Я считаю его великим тренером, а во Франции у него сложился серьезный авторитет и репутация человека, под руководством которого прогрессируют молодые игроки".

"Я всерьез рассматривал переход в "Арсенал", но моим приоритетом, разумеется, был Париж. Мы взвесили все преимущества и недостатки заинтересованных клубов, а моя семья сказала, что это исключительно мое решение. Обдумав все как следует, я решил переехать в Париж", - цитирует Мбаппе The Telegraph.




Метки Арсенал, Венгер, Мбаппе, ПСЖ

Автор foxmcfc   

Дата 07.09.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. kipeloff89 07.09.2017 08:22 # kipeloff89
    Ровно 10001 день назад Ливерпуль выиграл свой последний титул АПЛ. Госсспаде, ну какие же топчики. Вашим щолсеналам и мочестер тоттенхенайтед такое даже и не снилось!

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  2. edchelsea 07.09.2017 08:08 # edchelsea
    Килиан Мбаппе: "Челси" был первый великий клуб, первый большой клуб, который я посетил".
    Стало известно, что когда Мбаппе было всего одиннадцать лет, он участвовал в просмотре, принимая участие в матче в Кобхэме.

    Мбаппе играл в товарищеском матче на тренировочной базе в Кобхэме. Тогда его, на ряду с другими футболистами, пригласили на просмотр сотрудники "Челси", чтобы оценить возможности юного французского футболиста.

    Вмести с ним в том матче принимали участие Темми Абрахам и Жереми Бога. Судьба этой троицы всем известна. Тот сотрудник "Челси", который забраковал игру Мбаппе тогда, наверняка сейчас сожалеет о своем решении, видя в какого талантливого футболиста превратился Мбаппе.

    "Это был замечательный опыт. "Челси" был первый великий клуб, первый большой клуб, который я посетил. Это было для меня настоящим открытием. Я по новому взглянул на мир футбола. Я впервые, после своего первого любительского клуба, оказался в большом, профессиональном клубе. Я представлял себе, как выглядит большой европейский клуб, но все равно, то что я увидел в "Челси", изменило мое понимание футбола. С того дня, я хотел стать еще лучше. Каждый день я думал и шел к этой цели.

    Поиграв там, посмотрев их инфраструктуру, пообщавшись с сотрудниками, позже, это помогло мне в моем развитии. Я видел вещи по-другому, потому что до этого у меня был только французский опыт и после этого посещения, я мог выбрать что то положительное для себя, полученное после посещения "Челси". Я стал иначе воспринимать футбол", - приводит слова Мбаппе издание AS Bondy.

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  3. fc-zenit 07.09.2017 08:05 # fc-zenit
    Венгре совсем скатился. Уже 18 летних французов не может подписать, а ведь это его контингент был.

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  4. paul-shark 07.09.2017 07:41 # paul-shark
    Просто уникум.

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  5. largo-winch 07.09.2017 07:35 # largo-winch
    Nikki, пиздёжь...хотя и очень близко...я не поленился и пересчитал)))Ливерпуль гарантировал себе чемпионство после 37го тура сезона 89/90, победив Куин Парк Рэйнджерс со счётом 2:1. В 37м туре преследовавшая Ливерпуль Астон Вила сыграла в ничью 3:3 с Норвич Сити. Произошло это 28.04.1990 г. Оставался один тур, у Ливерпуля стало 76 очков, а у Астон Вилы 69. Закончили с историей, теперь перейдем к расчётам...до конца 1990 года оставалось 247 дней...с 1991 по 2016 года было 19 не високостных лет и 7 високостных...а с начала 2017 года, сегодня (7.09) это 250й день...итого получаем 247+19&#215;365+7&#215;366+250=9994....значит сегодня 9994-й день со дня последнего чемпионства Ливерпуля...а 10000-й день будет 13-го сентября 2017-го года)))))


    ехехехехехех норм нассали на даунов

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  6. tjk4 07.09.2017 07:34 # tjk4
    По вайберу отослали друг другу Hey new user

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  7. largo-winch 07.09.2017 07:23 # largo-winch
    https://pp.userapi.com/c543103/v543103967/2b66c/45N28S_SIF0.jpg

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  8. agecenter 07.09.2017 07:20 # agecenter
    максимум по скайпу встречались ...время еще на него тратить, когда шейхи и Флорентино Перес под дверью с мешками денег стоят

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  9. van-der-slav 07.09.2017 07:17 # van-der-slav
    В арс уже пойдут только игроки которых остальные клубы из топ-6 не позвали. Иначе это как надо не разбираться в футболе чтобы захотеть идти в арсенал, оттуда свои валят который год

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  10. largo-winch 07.09.2017 07:14 # largo-winch
    игрок уровня Ориги и Марсиаля. просто словил хайп

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  11. kontorres 07.09.2017 07:02 # kontorres
    Ровно 10 000 дней назад "Ливерпуль" завоевал свой последний титул чемпиона Англии.
    Утреняя уринотерапия для местных пеликанов

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  12. halamadrid94 07.09.2017 07:01 # halamadrid94
    Посмотрим , как сложится его карьера в дальнейшем. Может оно и правильно , что не перешел в Реал уже этим летом. А то мог повторить судьбу Эдегора. Да и вообще редко совсем молодые игроки сразу себя проявляют.

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  13. kontorres 07.09.2017 07:00 # kontorres
    пфф, веня за 70 лямов след. летом закроет, бизнес кар ггшный..

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  14. fc-zenit 07.09.2017 06:53 # fc-zenit
    Я уверен что венгре был близок к покупке Мбаппе.

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  15. chelsea-69 07.09.2017 06:53 # chelsea-69
    Ну встречались, так встречались. Это их личное дело

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  16. mu-fc 07.09.2017 06:46 # mu-fc
    Он пожалел старика просто, все над ним стебутся, пусть подумает что Мбапе реально думал над переходом в Арсенал

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  17. suarezov 07.09.2017 06:45 # suarezov
    Венгер попросил его так сказать?

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  18. meshuggah 07.09.2017 06:39 # meshuggah
    игрок поинтересовался арсеналом
    норм потралил ггшек

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  19. karandash 07.09.2017 06:32 # karandash
    < Решфорда

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  20. wengerrrro 07.09.2017 06:28 # wengerrrro
    мда, чет он вообще гавно, говорил про реал, сейчас "приоритет париж", надеюсь, у этой переоцененки на скамейке карьера завалится

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