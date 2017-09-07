Президент Ла Лиги обвинил "Сити" в финансовом допинге

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас обвинил в "Манчестер Сити" в финансовом допинге.

Минувшим летом клуб с "Этихад" потратил свыше 200 миллионов фунтов на новичков, обновив трансферные рекорды за вратаря и флангового защитника. Тебас уверен, что вместе с ПСЖ "горожане" получают несправедливое преимущество над всеми остальными.



"Эти клубы получают преимущество над другими клубами за счет внешних ресурсов. Раньше это преимущество было у "Челси", теперь у "Манчестер Сити" и ПСЖ".



"Мы проанализировали их расходы за последние пять лет — благодаря богатству своих владельцев они просто обходят правила финансового фейр-плей".



"За эти годы "Сити" потратил на игроков около миллиарда фунтов, трансферы ПСЖ оцениваются в 950 миллионов фунтов. Они получают самый настоящий финансовый допинг", - сообщил Тебас Sky Sports.