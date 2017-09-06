Уэйн Шоу дисквалифицирован на два месяца

Бывший голкипер "Саттона" Уэйн Шоу был дисквалифицирован на два месяца и оштрафован на 375 тысяч фунтов за поедание пирога во время матча Кубка Англии против "Арсенала".

Напомним, колоритный игрок оказался под подозрением со стороны футбольных властей после того, как прямо на скамейке "Саттона" подкрепился пирогом — титульный спонсор того матча давал коэффициент на соответствующее событие 8 к 1.



Первоначально Уэйн объяснил свой поступок шуткой, но когда понял, какие последствия он может повлечь, то извинился и уволился из "Саттона". Однако это не уберегло его от ответственности.



Как сообщает Sky Sports, сегодня 45-летний Шоу посетил дисциплинарное слушание на "Уэмбли", по итогам которого FA наказала его дисквалификацией и штрафом.



"Я просто не могу поверить в это. Это повлияло на всю мою жизнь. Теперь я просто должен жить дальше и надеяться, что сегодня в этой истории была поставлена точка", — заявил Шоу.