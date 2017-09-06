Уэйн Шоу дисквалифицирован на два месяца
Бывший голкипер "Саттона" Уэйн Шоу был дисквалифицирован на два месяца и оштрафован на 375 тысяч фунтов за поедание пирога во время матча Кубка Англии против "Арсенала".
Напомним, колоритный игрок оказался под подозрением со стороны футбольных властей после того, как прямо на скамейке "Саттона" подкрепился пирогом — титульный спонсор того матча давал коэффициент на соответствующее событие 8 к 1.
Первоначально Уэйн объяснил свой поступок шуткой, но когда понял, какие последствия он может повлечь, то извинился и уволился из "Саттона". Однако это не уберегло его от ответственности.
Как сообщает Sky Sports, сегодня 45-летний Шоу посетил дисциплинарное слушание на "Уэмбли", по итогам которого FA наказала его дисквалификацией и штрафом.
"Я просто не могу поверить в это. Это повлияло на всю мою жизнь. Теперь я просто должен жить дальше и надеяться, что сегодня в этой истории была поставлена точка", — заявил Шоу.
06.09.2017 22:05
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Последние комментарии:
Ex-Sutton goalkeeper Wayne Shaw fined £375 and handed two-month ban from all football for pie-eating stunt
Всё ок, просто 375 фунтов. Не тысяч.
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МихаЖло я уже говорил ЧТО ты Мудаковатый жирный тролль
He's been banned two months and fined £375
оштрафован на 375 фунтов но не тысяч, Админ ресурса - БАРАН!
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Я даже не знаю, что в этой истории самое смешное. Наверное, 2 месяца дисквалификации.
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Пиздeц. Послать нахyй на высшем уровне в прямом эфире, условно, 20 тысяч. Определить топовым тренером судью как лоха, условно 40 тыс. Делать ставки игроками высшей лиги тоже, ориентировочно, в пределах сотни тысяч. Пожрать пирог мужику из низшей лиги со сравнительно нищенской зарплатой - 375 тыс. Ебaнутые.
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Пусть он соберет слушание сам у себя дома и с женой оштрафует ФА на лям фунтов. Кто они ваще ему теперь такие?) Не думаю, что он будет платить эти 375к - просто не будет больше выступать под эгидой этой дебильной федерации.
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Бред какой
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теперь он не скоро поест
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я так и не понял, за что
он ж не ставил на/против себя
а если букмекеры откроют ставку на то что он моргнет во время матча
ему че, не моргать
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да он за всю карьеру столько не заработал.
Они вообще ебанулись там?
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норм поел на 375 косарей
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