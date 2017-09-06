Уэйн Шоу дисквалифицирован на два месяца

Уэйн Шоу Бывший голкипер "Саттона" Уэйн Шоу был дисквалифицирован на два месяца и оштрафован на 375 тысяч фунтов за поедание пирога во время матча Кубка Англии против "Арсенала".

Напомним, колоритный игрок оказался под подозрением со стороны футбольных властей после того, как прямо на скамейке "Саттона" подкрепился пирогом — титульный спонсор того матча давал коэффициент на соответствующее событие 8 к 1.

Первоначально Уэйн объяснил свой поступок шуткой, но когда понял, какие последствия он может повлечь, то извинился и уволился из "Саттона". Однако это не уберегло его от ответственности.

Как сообщает Sky Sports, сегодня 45-летний Шоу посетил дисциплинарное слушание на "Уэмбли", по итогам которого FA наказала его дисквалификацией и штрафом.

"Я просто не могу поверить в это. Это повлияло на всю мою жизнь. Теперь я просто должен жить дальше и надеяться, что сегодня в этой истории была поставлена точка", — заявил Шоу.



Метки FA, дисквалификации, Саттон, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2017 22:05

Количество просмотров Просмотров: 1696

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. charmk 06.09.2017 23:09 # charmk
    Ex-Sutton goalkeeper Wayne Shaw fined &#163;375 and handed two-month ban from all football for pie-eating stunt

    Всё ок, просто 375 фунтов. Не тысяч.

    (ответить)

  2. verh 06.09.2017 22:59 # verh
    МихаЖло я уже говорил ЧТО ты Мудаковатый жирный тролль

    He's been banned two months and fined &#163;375

    оштрафован на 375 фунтов но не тысяч, Админ ресурса - БАРАН!

    (ответить)

  3. toledo 06.09.2017 22:58 # toledo
    Я даже не знаю, что в этой истории самое смешное. Наверное, 2 месяца дисквалификации.

    (ответить)

  4. mkhitaryan 06.09.2017 22:51 # mkhitaryan
    Пиздeц. Послать нахyй на высшем уровне в прямом эфире, условно, 20 тысяч. Определить топовым тренером судью как лоха, условно 40 тыс. Делать ставки игроками высшей лиги тоже, ориентировочно, в пределах сотни тысяч. Пожрать пирог мужику из низшей лиги со сравнительно нищенской зарплатой - 375 тыс. Ебaнутые.

    (ответить)

  5. volwebni4ek 06.09.2017 22:36 # volwebni4ek
    Пусть он соберет слушание сам у себя дома и с женой оштрафует ФА на лям фунтов. Кто они ваще ему теперь такие?) Не думаю, что он будет платить эти 375к - просто не будет больше выступать под эгидой этой дебильной федерации.

    (ответить)

  6. theo-zm 06.09.2017 22:30 # theo-zm
    Бред какой

    (ответить)

  7. monsieurgood 06.09.2017 22:29 # monsieurgood
    теперь он не скоро поест

    (ответить)

  8. frankylamp 06.09.2017 22:11 # frankylamp
    я так и не понял, за что
    он ж не ставил на/против себя
    а если букмекеры откроют ставку на то что он моргнет во время матча
    ему че, не моргать

    (ответить)

  9. farot 06.09.2017 22:10 # farot
    да он за всю карьеру столько не заработал.
    Они вообще ебанулись там?

    (ответить)

  10. hammersmith 06.09.2017 22:07 # hammersmith
    норм поел на 375 косарей

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: