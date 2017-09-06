Бербатов предсказывает чемпионство "Юнайтед" в этом сезоне

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов надеется, что команда Жозе Моуриньо выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.

Убедительно поработав на трансферном рынке минувшим летом, "красные дьяволы" впечатляющим образом начали новый сезон и после трех туров единолично возглавляют Премьер-Лигу со 100-процентным результатом. По мнению Бербатова, у "красных дьяволов" есть все необходимое для завоевания титула.



"Я смотрю почти каждый их матч и хотел бы, чтобы в конце они стали чемпионами. У них отличный состав. У них хорошая конкуренция почти на каждой позиции, и это очень им поможет на протяжении длинного сезона Премьер-Лиги, а также в других соревнованиях, где они участвуют".



"Я смог убедиться, что их команда находится в отличной форме, и они по-настоящему сильны как коллектив", — сообщил Бербатов Goal.