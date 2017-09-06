Бербатов предсказывает чемпионство "Юнайтед" в этом сезоне
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов надеется, что команда Жозе Моуриньо выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.
Убедительно поработав на трансферном рынке минувшим летом, "красные дьяволы" впечатляющим образом начали новый сезон и после трех туров единолично возглавляют Премьер-Лигу со 100-процентным результатом. По мнению Бербатова, у "красных дьяволов" есть все необходимое для завоевания титула.
"Я смотрю почти каждый их матч и хотел бы, чтобы в конце они стали чемпионами. У них отличный состав. У них хорошая конкуренция почти на каждой позиции, и это очень им поможет на протяжении длинного сезона Премьер-Лиги, а также в других соревнованиях, где они участвуют".
"Я смог убедиться, что их команда находится в отличной форме, и они по-настоящему сильны как коллектив", — сообщил Бербатов Goal.
06.09.2017 21:00
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Вспомнил цитату здешнего манкунианца.
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На то и он и Вебртов, чтоб гудеть
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удачи
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