Моуриньо считает, что выиграл титул с "Челси" в более зрелищной манере, чем Конте

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что в прошлом сезоне "Челси" Антонио Конте играл в менее зрелищный и атакующий футбол, нежели под его руководством в кампании 2014/15.

Как известно, Моуриньо часто обвиняют в том, что он является тренером оборонительного толка, а тактика "автобуса" стала нарицательной, когда речь заходит о командах Жозе.



Однако сам Моуриньо считает, что свой последний титул Премьер-Лиги он добыл в более зрелищном ключе, нежели это сделал Конте в прошлом сезоне.



"Давайте будем честны и объективны. Кто из трех последних чемпионов — "Челси" с Моуриньо, "Лестер" с Раньери, "Челси" с Конте" — демонстрировал самый атакующий футбол? Какая команда играла в наиболее качественный футбол? Это была моя. Но никто этого не говорит".



"Беспокоит ли это меня? Я не думаю об этом. Меня волнуют лишь мои отношения с игроками и болельщиками клуба, цвета которого я защищал. Это то, что я по-настоящему ценю. Остальное меня не волнует", — сообщил Моуриньо The Times.