Моуриньо считает, что выиграл титул с "Челси" в более зрелищной манере, чем Конте

Жозе Моуриньо и Антонио Конте Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что в прошлом сезоне "Челси" Антонио Конте играл в менее зрелищный и атакующий футбол, нежели под его руководством в кампании 2014/15.

Как известно, Моуриньо часто обвиняют в том, что он является тренером оборонительного толка, а тактика "автобуса" стала нарицательной, когда речь заходит о командах Жозе.

Однако сам Моуриньо считает, что свой последний титул Премьер-Лиги он добыл в более зрелищном ключе, нежели это сделал Конте в прошлом сезоне.

"Давайте будем честны и объективны. Кто из трех последних чемпионов — "Челси" с Моуриньо, "Лестер" с Раньери, "Челси" с Конте" — демонстрировал самый атакующий футбол? Какая команда играла в наиболее качественный футбол? Это была моя. Но никто этого не говорит".

"Беспокоит ли это меня? Я не думаю об этом. Меня волнуют лишь мои отношения с игроками и болельщиками клуба, цвета которого я защищал. Это то, что я по-настоящему ценю. Остальное меня не волнует", — сообщил Моуриньо The Times.



Метки Конте, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 06.09.2017 21:33 # gidro-met
    мда.. Челси с Конте - вот эпик прогрессина мирового футбола.

    Чел перевернул футбольную философию в АПЛ, одержав рекордные 30 побед. И это при том, что на старте много сливал с наследием Маура.

    И у Конте универсально на атаку заряжена почти вся команда. Достаточно глянуть сколько голов забито защитниками, полузащитниками и вингерами. А не только нап, как у Маура.

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  2. godlike 06.09.2017 21:28 # godlike
    как он может хоть чето пи3деть, когда играл автобусом 11х10 против ПСЖ?

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  3. kondrat063 06.09.2017 21:26 # kondrat063
    Выигрывал,конечно!
    Но футбол не стоит на месте и современный футбол стал более практичным!!!
    Удачи МЮ!
    Но за Челси болеем!

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  4. stylo 06.09.2017 21:25 # stylo
    Маур батя спс за 3 чемпика

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  5. bluehonorcfc9 06.09.2017 20:40 # bluehonorcfc9
    До зимы ахренненно играли при Моу.Матч против Эвертона,Саута и Стоука были рили крутыми.Но потом с такой "атакующей игрой" получили по пи3даку от Тоттенхэма 5-3 чтоле и финита ля камедия. После нового года начался автобус чистой воды. В чем то Моу прав конечно,но у Конте более стабильная и поставленная игра.

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  6. fc-oil 06.09.2017 20:32 # fc-oil
    Пенсы что раньше были автобусом, что сейчас. Парик на багаже Моуриньо ставит тот же автобус.

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  7. farot 06.09.2017 20:31 # farot
    фото шикарное

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  8. monsieurgood 06.09.2017 20:21 # monsieurgood
    Козлина, да ты же после пяти голов от ТТХ в кубке слился из атаки и ушел в оборону на весь оставшийся сезон. Даже спустя столько времени не может унять бурление говн в своей кукушке.

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  9. ganinilyha 06.09.2017 20:19 # ganinilyha
    У Маура была скучная игра, к весне скатываться начали. Позапрошлый сезон всё вскрыл. Даже при Бенитезе повеселее было в атаке, но в защите дыра.

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  10. skydreams 06.09.2017 20:17 # skydreams
    Попробую рассудить адекватно. С Мауром больше играли за счет мастерства игроков, и дикой мотивации самого Жозе. С Конте играли больше как команда, где каждый винтик знает свою работу. ИМХО, именно ФУТБОЛ, как командная игра, был более привлекателен при Антонио.

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  11. monsieurgood 06.09.2017 20:17 # monsieurgood
    Моуриньо - интеллектуальный импотент

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  12. fc-zenit 06.09.2017 20:16 # fc-zenit
    У всех скумо6лядей бомбит от успехов Челси.

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  13. blueheart 06.09.2017 20:04 # blueheart
    С Конте явно красивее играли.

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  14. ray-black 06.09.2017 20:03 # ray-black
    Два автобусника. Начинается: чей автобус красивее.

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