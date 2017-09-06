Моуриньо считает, что выиграл титул с "Челси" в более зрелищной манере, чем Конте
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что в прошлом сезоне "Челси" Антонио Конте играл в менее зрелищный и атакующий футбол, нежели под его руководством в кампании 2014/15.
Как известно, Моуриньо часто обвиняют в том, что он является тренером оборонительного толка, а тактика "автобуса" стала нарицательной, когда речь заходит о командах Жозе.
Однако сам Моуриньо считает, что свой последний титул Премьер-Лиги он добыл в более зрелищном ключе, нежели это сделал Конте в прошлом сезоне.
"Давайте будем честны и объективны. Кто из трех последних чемпионов — "Челси" с Моуриньо, "Лестер" с Раньери, "Челси" с Конте" — демонстрировал самый атакующий футбол? Какая команда играла в наиболее качественный футбол? Это была моя. Но никто этого не говорит".
"Беспокоит ли это меня? Я не думаю об этом. Меня волнуют лишь мои отношения с игроками и болельщиками клуба, цвета которого я защищал. Это то, что я по-настоящему ценю. Остальное меня не волнует", — сообщил Моуриньо The Times.
06.09.2017 20:00
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Последние комментарии:
мда.. Челси с Конте - вот эпик прогрессина мирового футбола.
Чел перевернул футбольную философию в АПЛ, одержав рекордные 30 побед. И это при том, что на старте много сливал с наследием Маура.
И у Конте универсально на атаку заряжена почти вся команда. Достаточно глянуть сколько голов забито защитниками, полузащитниками и вингерами. А не только нап, как у Маура.
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как он может хоть чето пи3деть, когда играл автобусом 11х10 против ПСЖ?
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Выигрывал,конечно!
Но футбол не стоит на месте и современный футбол стал более практичным!!!
Удачи МЮ!
Но за Челси болеем!
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Маур батя спс за 3 чемпика
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До зимы ахренненно играли при Моу.Матч против Эвертона,Саута и Стоука были рили крутыми.Но потом с такой "атакующей игрой" получили по пи3даку от Тоттенхэма 5-3 чтоле и финита ля камедия. После нового года начался автобус чистой воды. В чем то Моу прав конечно,но у Конте более стабильная и поставленная игра.
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Пенсы что раньше были автобусом, что сейчас. Парик на багаже Моуриньо ставит тот же автобус.
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фото шикарное
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Козлина, да ты же после пяти голов от ТТХ в кубке слился из атаки и ушел в оборону на весь оставшийся сезон. Даже спустя столько времени не может унять бурление говн в своей кукушке.
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У Маура была скучная игра, к весне скатываться начали. Позапрошлый сезон всё вскрыл. Даже при Бенитезе повеселее было в атаке, но в защите дыра.
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Попробую рассудить адекватно. С Мауром больше играли за счет мастерства игроков, и дикой мотивации самого Жозе. С Конте играли больше как команда, где каждый винтик знает свою работу. ИМХО, именно ФУТБОЛ, как командная игра, был более привлекателен при Антонио.
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Моуриньо - интеллектуальный импотент
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У всех скумо6лядей бомбит от успехов Челси.
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С Конте явно красивее играли.
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Два автобусника. Начинается: чей автобус красивее.
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