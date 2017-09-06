Роналдиньо уверен, что Коутиньо не откажется играть за "Ливерпуль"

Филиппе Коутиньо Легенда бразильского футбола Роналдиньо выразил уверенность, что полузащитник Филиппе Коутиньо вернется к выступлениям за "Ливерпуль", но следующим летом все-таки осуществит свою мечту и уйдет в "Барселону".

Минувшим летом "красные" наотрез отказались обсуждать продажу Коутиньо, хотя на этом настаивал и сам Филиппе, подав прошение о трансфере.

Сейчас 25-летний полузащитник возвращается домой из сборной Бразилии, готовясь к переговорам с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом. Роналдиньо уверен, что перемирие будет восстановлено, однако Филиппе не задержится на "Энфилде".

"Они ("Барселона") дали ясно понять, как сильно они хотят его заполучить, и я уверен, они вернутся за ним".

"В этом сезоне болельщики "Ливерпуля" увидят, что он будет стараться изо всех сил ради клуба — именно таким игроком он является. Ни один игрок не будет отказываться играть, когда в конце сезона Чемпионат Мира".

"Болельщикам "Ливерпуля" не о чем беспокоиться — я не верю ни одной истории о том, что он отказывается играть за клуб. Я знаю его, и он просто не такой", — цитирует Роналдиньо Daily Mail.



Метки Коутиньо, Ливерпуль, Роналдиньо

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 06.09.2017 19:33 # hammersmith
    разве Криштиану Роналдиньо бразилец??

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  2. cfc000000 06.09.2017 19:14 # cfc000000
    Кто такой Роналдиньо ? Сколько медалек АПЛ к него?

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