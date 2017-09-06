Роналдиньо уверен, что Коутиньо не откажется играть за "Ливерпуль"

Легенда бразильского футбола Роналдиньо выразил уверенность, что полузащитник Филиппе Коутиньо вернется к выступлениям за "Ливерпуль", но следующим летом все-таки осуществит свою мечту и уйдет в "Барселону".

Минувшим летом "красные" наотрез отказались обсуждать продажу Коутиньо, хотя на этом настаивал и сам Филиппе, подав прошение о трансфере.



Сейчас 25-летний полузащитник возвращается домой из сборной Бразилии, готовясь к переговорам с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом. Роналдиньо уверен, что перемирие будет восстановлено, однако Филиппе не задержится на "Энфилде".



"Они ("Барселона") дали ясно понять, как сильно они хотят его заполучить, и я уверен, они вернутся за ним".



"В этом сезоне болельщики "Ливерпуля" увидят, что он будет стараться изо всех сил ради клуба — именно таким игроком он является. Ни один игрок не будет отказываться играть, когда в конце сезона Чемпионат Мира".



"Болельщикам "Ливерпуля" не о чем беспокоиться — я не верю ни одной истории о том, что он отказывается играть за клуб. Я знаю его, и он просто не такой", — цитирует Роналдиньо Daily Mail.