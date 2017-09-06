"Тоттенхэм" рассчитывает на возвращение Ламелы до конца года

В "Тоттенхэме" опровергают слухи о том, что Эрик Ламела может завершить игровую карьеру, рассчитывая на возвращение вингера до конца года.

Напомним, Лемела не играет за "шпор" уже 11 месяцев по причине травм обоих бедер. В апреле Эрик перенес операцию на левой ноге, спустя месяц — на правой.



Сегодня легенда лондонского клуба Рикардо Вилья рассказал прессе о том, что в "Тоттенхэме" опасаются, сможет ли его соотечественник вообще когда-либо вернуться на футбольное поле.



Однако Evening Standard отвергает эти подозрения. По информации издания, "шпоры" абсолютно уверены, что 25-летний игрок сборной Аргентины полностью восстановится и поможет команде Маурисио Почеттино во второй половине сезона.



Добавим, что в 2013 году "Тоттенхэм" обновил свой трансферный рекорд, заплатив "Роме" 25.7 миллионов фунтов за Эрика. С тех пор Ламела отметился 62 появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.