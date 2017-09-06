Венгер потратит до 70 миллионов фунтов на замену Санчесу

Алексис Санчес и Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер готов потратить до 70 миллионов фунтов на замену нападающему Алексису Санчесу.

Несмотря на то, что "канониры" отказались продавать Алексиса в "Манчестер Сити" минувшим летом, Венгер свыкся с уходом чилийца по окончании нынешнего сезона.

Более того, Арсен даже определился с суммой, в которую обойдется игрок на замену Санчесу. Француз планирует потратить до 70 миллионов фунтов на новичка.

"Отказавшись от продажи Санчеса в заключительный год его контракта, мы потеряли примерно 60-70 миллионов фунтов. По окончании сезона за те же деньги нам придется купить игрока на замену", - цитирует Венгера Bein Sport.




Метки Арсенал, Венгер, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 06.09.2017 17:00

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  1. liverpool888 06.09.2017 17:36 # liverpool888
    сопоставимую замену Алексису за эти деньги найти практически нереально.

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  2. gidro-met 06.09.2017 17:17 # gidro-met
    Лемар к тому времени будет уже 90. Придется Бельерина еще за 20-ку продавать.

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  3. fc-zenit 06.09.2017 17:03 # fc-zenit
    Оформит бесплатно нонеймов свободных, а гейгуннерам скажет что борется за топарей.

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  4. mancunia-planet 06.09.2017 17:01 # mancunia-planet
    Запарил уже Веня, пора отдохнуть уже

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  5. lfcmikki14 06.09.2017 17:01 # lfcmikki14
    Весь трансферный бюджет потратит , ну и лох.

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