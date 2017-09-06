Венгер потратит до 70 миллионов фунтов на замену Санчесу

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер готов потратить до 70 миллионов фунтов на замену нападающему Алексису Санчесу.

Несмотря на то, что "канониры" отказались продавать Алексиса в "Манчестер Сити" минувшим летом, Венгер свыкся с уходом чилийца по окончании нынешнего сезона.



Более того, Арсен даже определился с суммой, в которую обойдется игрок на замену Санчесу. Француз планирует потратить до 70 миллионов фунтов на новичка.



"Отказавшись от продажи Санчеса в заключительный год его контракта, мы потеряли примерно 60-70 миллионов фунтов. По окончании сезона за те же деньги нам придется купить игрока на замену", - цитирует Венгера Bein Sport.