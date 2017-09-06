Моуриньо не думает о новом контракте

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что ему не нужен новый контракт, чтобы работать на пределе своих возможностей.

В данный момент Моуриньо уже вступил в свой второй год по действующему трехлетнему контракту. Слухи о том, что "Юнайтед" хочет продлить сотрудничество со своим тренером, ходят уже несколько месяцев, и яркий старт нового сезона лишь подогревает их. Для самого Жозе это не имеет значения, однако он хотел бы остаться в Манчестере надолго.



"Я не думаю об этом. Мне не нужен новый контракт, чтобы работать на пределе. У меня нет проблем с тем, чтобы дождаться истечения своего контракта и затем свободно решить, как я хочу поступить. Клуб тоже будет волен решить, как они хотят поступить".



"В прошлом я всегда хотел тренировать в различных местах. Когда я пришел в "Челси" в 2004 году, то никогда не помышлял, что останусь на 20 лет. Никогда. Когда я отправился в Италию, то в голове у меня были мысль, что я должен отправиться в Испанию. Если сейчас вы спросите, могу ли я отправиться во Францию или Германию, то я скажу: "Почему бы и нет? Почему бы и нет?" Я всегда надеялся поработать в Испании и Италии, но Англия — это моя страсть, и в данный момент я могу сказать, что хотел бы провести здесь много лет".



"Мне важно работать над проектом, который представляет наибольший вызов для меня. В данный момент "Юнайтед" отлично для этого подходит, потому что клуб находится в новом периоде — периоде после сэра Алекса. Сэр Алекс, затем Дэвид (Мойес), затем мистер (Луи) Ван Галь и теперь я. Стремясь к успеху, клуб проходит через испытания, и я наслаждаюсь этим", — сообщил Моуриньо The Times.