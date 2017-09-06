"Лестер" на 14 секунд опоздал с регистрацией Силвы

Адриен Силва "Лестеру" не хватило всего 14 секунд, чтобы зарегистрировать трансфер полузащитника "Спортинга" Адриена Силвы.

В заключительный день трансферного окна "лисы" согласовали стоимость 28-летнего Силвы, но не сумели оформить все необходимые бумаги в срок: накануне соответствующий орган ФИФА постановил, что играть за "Лестер" португалец сможет только с января.

Клуб с "Кинг-Пауэр" уже готовит апелляцию на это решение, заручившись поддержкой юристов и руководителей "Спортинга". ФИФА, тем временем, огласила детали случившегося.

Выяснилось, что "Лестер" действительно обратился в FA с просьбой дать дополнительные два часа на оформление документов. Этого времени оказалось недостаточно: "лисы" опоздали с регистрацией трансфера всего на 14 секунд, сообщает Sky Sports.

Отметим, что если ФИФА не удовлетворит протест "Лестера", Силва останется игроком "Спортинга", а сумма, заплаченная за трансфер, вернется бывшим чемпионам Премьер-Лиги.




Метки Лестер, Силва, Спортинг, ФИФА

Автор foxmcfc   

Дата 06.09.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 06.09.2017 16:04 # gidro-met
    слишком долго тянули с Дринкуотером, стараясь выбить за него побольше и потом согласились таки в последний критический момент. Думая что все равно наварятся, заменив Дэнни на Сильву. Но вот только не успели потом после стрелки запрыгнуть в последний вагон.

    Вот так вот Лестер и погорел. До свидания, конкурент! Туда же к Арсику в подвал

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  2. ganinilyha 06.09.2017 16:02 # ganinilyha
    Фифа отказала же. Пунктуальные мрази.

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  3. budun 06.09.2017 15:51 # budun
    Сказка продолжается.

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  4. largo-winch 06.09.2017 15:47 # largo-winch
    синяя помойка лестер

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  5. j-silver 06.09.2017 15:45 # j-silver
    зачем 6лэт тянуть все лето и в итоге прое6аться из-за каких то 14 секунд?? ну не дебилы ли? там в руководстве лестера колбасников точно нет? по уровню дол6ое6изма очень на них похоже

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  6. farot 06.09.2017 15:37 # farot
    из-за каких-то 14 секунд мозги ебут.
    Бюрократы ссаные

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  7. monsieurgood 06.09.2017 15:06 # monsieurgood
    Есть такая профессия в ФИФА - время засекать

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  8. luos 06.09.2017 15:05 # luos
    ну это бред, можно уже было и разрешить провести трансфер

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  9. thegodfather 06.09.2017 15:01 # thegodfather
    ахахах аа

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  10. mancunia-planet 06.09.2017 15:00 # mancunia-planet
    неудачники, удачи

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