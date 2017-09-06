"Лестер" на 14 секунд опоздал с регистрацией Силвы
"Лестеру" не хватило всего 14 секунд, чтобы зарегистрировать трансфер полузащитника "Спортинга" Адриена Силвы.
В заключительный день трансферного окна "лисы" согласовали стоимость 28-летнего Силвы, но не сумели оформить все необходимые бумаги в срок: накануне соответствующий орган ФИФА постановил, что играть за "Лестер" португалец сможет только с января.
Клуб с "Кинг-Пауэр" уже готовит апелляцию на это решение, заручившись поддержкой юристов и руководителей "Спортинга". ФИФА, тем временем, огласила детали случившегося.
Выяснилось, что "Лестер" действительно обратился в FA с просьбой дать дополнительные два часа на оформление документов. Этого времени оказалось недостаточно: "лисы" опоздали с регистрацией трансфера всего на 14 секунд, сообщает Sky Sports.
Отметим, что если ФИФА не удовлетворит протест "Лестера", Силва останется игроком "Спортинга", а сумма, заплаченная за трансфер, вернется бывшим чемпионам Премьер-Лиги.
06.09.2017 15:00
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слишком долго тянули с Дринкуотером, стараясь выбить за него побольше и потом согласились таки в последний критический момент. Думая что все равно наварятся, заменив Дэнни на Сильву. Но вот только не успели потом после стрелки запрыгнуть в последний вагон.
Вот так вот Лестер и погорел. До свидания, конкурент! Туда же к Арсику в подвал
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Фифа отказала же. Пунктуальные мрази.
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Сказка продолжается.
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синяя помойка лестер
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зачем 6лэт тянуть все лето и в итоге прое6аться из-за каких то 14 секунд?? ну не дебилы ли? там в руководстве лестера колбасников точно нет? по уровню дол6ое6изма очень на них похоже
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из-за каких-то 14 секунд мозги ебут.
Бюрократы ссаные
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Есть такая профессия в ФИФА - время засекать
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ну это бред, можно уже было и разрешить провести трансфер
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ахахах аа
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неудачники, удачи
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