"Лестер" на 14 секунд опоздал с регистрацией Силвы

"Лестеру" не хватило всего 14 секунд, чтобы зарегистрировать трансфер полузащитника "Спортинга" Адриена Силвы.

В заключительный день трансферного окна "лисы" согласовали стоимость 28-летнего Силвы, но не сумели оформить все необходимые бумаги в срок: накануне соответствующий орган ФИФА постановил, что играть за "Лестер" португалец сможет только с января.



Клуб с "Кинг-Пауэр" уже готовит апелляцию на это решение, заручившись поддержкой юристов и руководителей "Спортинга". ФИФА, тем временем, огласила детали случившегося.



Выяснилось, что "Лестер" действительно обратился в FA с просьбой дать дополнительные два часа на оформление документов. Этого времени оказалось недостаточно: "лисы" опоздали с регистрацией трансфера всего на 14 секунд, сообщает Sky Sports.



Отметим, что если ФИФА не удовлетворит протест "Лестера", Силва останется игроком "Спортинга", а сумма, заплаченная за трансфер, вернется бывшим чемпионам Премьер-Лиги.