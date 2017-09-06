Тайрон Мингс заключил новый контракт с "Борнмутом"

Защитник "Борнмута" Тайрон Мингс заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Мингс прибыл на "Виталити Стэдиум" летом 2015 из "Ипсвича". Уже в своем первом матче за "вишенок" Тайрон получил тяжелую травму колена, которая не помешала ему впоследствии утвердиться в качестве основного игрока команды Эдди Хау.



Всего на счету 24-летнего англичанина 13 матчей за "Борнмут", включая два в новом сезоне Премьер-Лиги. Однако этих игр оказалось достаточно, чтобы убедить клуб продлить сотрудничество с Мингсом.



"Это решение далось мне легко, потому что мне очень комфортно здесь. Первые два года здесь были непростыми, ведь я пытался пробиться в команду и получил травму в своем дебюте. Но я преодолел трудности, стал довольно регулярно играть в прошлом году и сейчас чувствую, что нахожусь в хорошем месте. Я счастлив быть здесь", — сообщил Мингс.