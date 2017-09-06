Моуриньо считает себя тренером с долгосрочным планированием

Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" заявил, что считает себя тренером с долгосрочными планами.

С момента обретения глобальной известности в "Порту" Моуриньо довелось поработать с некоторыми из топ-клубов Европы, но нигде он не задерживался дольше трех лет.



Дважды "Челси", "Интер", "Реал", "Юнайтед", — все они требовали от Жозе немедленного успеха, из-за чего португальца стали обвинять в том, что он является тренером с краткосрочными планами: поскорее завоевать трофеи, выжав из команды все соки, а затем уйти на новое место. Но сам Моуриньо так не считает.



"Если люди говорят, что я перехожу из клуба в клуб, то они правы, однако я не считаю себя тренером с краткосрочными планами".



"Я готовлю клубы к успеху. Думаю, я готовлю клубы таким образом, что новый тренер, заступающий после меня, приходит в топ-клуб. А это не является краткосрочным планированием, даже если вы уходите. Если вы находитесь в клубе год или два — или на какой-либо другой работе — и если вы оставляете структуру, которая без вас будет еще эффективнее, то это не краткосрочное планирование. Это долгосрочное".



"Вы можете находиться на своем месте 10 или 20 лет, а когда вы покинете клуб, он будет готов к неудачам", — сообщил Моуриньо The Times.