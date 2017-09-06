Хосе Энрике завершил карьеру

Хосе Энрике Бывший левый защитник "Ливерпуля" и "Ньюкасла" Хосе Энрике завершил игровую карьеру в возрасте 31 года.

В период с 2007 по 2011 год Энрике сыграл 127 матчей за "сорок", а затем был приобретен "красными" за 6.5 миллионов фунтов. В составе мерсисайдского клуба Хосе провел 99 поединков, пока не покинул "Энфилд" в сентябре 2016.

После английского этапа своей карьеры Энрике вернулся на родину в Испанию, где у него возникли серьезные проблемы с коленом, решить которые не удалось даже хирургическим путем. Поэтому в интервью Marca Хосе подтвердил свой уход из футбола.

"Я не могу играть без медикаментов, я даже не могу тренироваться. Это было тяжело, я испытывал отчаяние. Иногда во время тренировок у меня кружилась голова из-за чересчур большого количества медицинских препаратов".

"После каждого матча мое колено распухало как мяч, и я едва мог ходить следующие три дня. То, что должно было зажить за три месяца, растянулось на два года. Я посетил пять докторов в Англии, но он не смогли разобраться в проблеме".

"Это причиняет мне боль, но мне столько раз говорили, что это психологическая проблема, и я даже начал в это верить", — сообщил Энрике.



Метки Ливерпуль, Ньюкасл, травмы, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2017 13:00

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  1. tursa 06.09.2017 14:15 # tursa
    жаль парня, до травм хорошл играл

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  2. fupler 06.09.2017 13:37 # fupler
    многим петухам местным и не снилось достичь его высот в жизни, ну тут ведь у нас собраны все сливки экспертов! хотя они больше похожи семя экспертов, чем на сливки!

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  3. pautinho 06.09.2017 13:29 # pautinho
    Лучший ЛЗ в аплочке со времен Риисе

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  4. akadam 06.09.2017 13:12 # akadam
    Прозвище Бык.
    Мдааа, фраза "Здоров как бык" не этсамое.

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  5. mancunia-planet 06.09.2017 13:12 # mancunia-planet
    вот так новость
    днищавая как и сам игрок

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  6. van-der-slav 06.09.2017 13:02 # van-der-slav
    Доканали травмы. Здоровья

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  7. blackdreamer 06.09.2017 13:01 # blackdreamer
    топарь похлеще всяких бегунков уолкеров и других нонеймов данилов

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