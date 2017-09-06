Хосе Энрике завершил карьеру

Бывший левый защитник "Ливерпуля" и "Ньюкасла" Хосе Энрике завершил игровую карьеру в возрасте 31 года.

В период с 2007 по 2011 год Энрике сыграл 127 матчей за "сорок", а затем был приобретен "красными" за 6.5 миллионов фунтов. В составе мерсисайдского клуба Хосе провел 99 поединков, пока не покинул "Энфилд" в сентябре 2016.



После английского этапа своей карьеры Энрике вернулся на родину в Испанию, где у него возникли серьезные проблемы с коленом, решить которые не удалось даже хирургическим путем. Поэтому в интервью Marca Хосе подтвердил свой уход из футбола.



"Я не могу играть без медикаментов, я даже не могу тренироваться. Это было тяжело, я испытывал отчаяние. Иногда во время тренировок у меня кружилась голова из-за чересчур большого количества медицинских препаратов".



"После каждого матча мое колено распухало как мяч, и я едва мог ходить следующие три дня. То, что должно было зажить за три месяца, растянулось на два года. Я посетил пять докторов в Англии, но он не смогли разобраться в проблеме".



"Это причиняет мне боль, но мне столько раз говорили, что это психологическая проблема, и я даже начал в это верить", — сообщил Энрике.