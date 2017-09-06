Моуриньо: "31 августа Лукаку стоил бы 150 миллионов фунтов"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его клубу пришлось бы заплатить в два раза больше за нападающего Ромелу Лукаку, оставь "красные дьяволы" этот трансфер на концовку окна.

В начале июля "Юнайтед" оформил переход Лукаку из "Эвертона" за 75 миллионов фунтов, а спустя всего несколько недель ПСЖ с лихвой перекрыл предыдущий трансферный рекорд — установленный, к слову, "дьяволами" в прошлом году покупкой Поля Погба у "Ювентуса" — выложив почти 200 млн. фунтов за Неймара.



По мнению Моуриньо, трансфер Неймара кардинально изменил ситуацию на рынке и вызвал новую волну инфляции. Промедли "дьяволы" с покупкой Ромелу, цена за бельгийца взлетела бы в два раза.



"Думаю, мы поступили очень умно. Мы подозревали, что может кое-что произойти, и это изменит рынок навсегда. После Неймара все изменилось, оказав отрицательное влияние на цены".



"Думаю, 31 августа Лукаку стоил бы 150 миллионов фунтов. Матич стоил бы 60-70 миллионов. Неймар изменил все. Если бы крупнейшим трансфером в истории оставался Погба, думаю, Филиппе Коутиньо был бы сейчас в "Барселоне" за 101 миллион".



"Лукаку и Матич обошлись бы нам в 200 миллионов фунтов суммарно. Но поскольку мы сработали в первой части лета, то потратили гораздо меньше", — сообщил Моуриньо The Times.