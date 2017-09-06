"Вест Хэм" рассматривает Манчини на место Билича
"Вест Хэм" обсуждает кандидатуру Роберто Манчини на место главного тренера "молотобойцев" Славена Билича.
После провального старта сезона - 3 поражения в 3 стартовых турах Премьер-Лиги - боссы "Вест Хэма" начали поиск нового тренера, дав Биличу последний шанс: предстоящий матч против "Хаддерсфилда" хорват должен завершить победой.
Известно, что приоритетным выбором "Вест Хэма" остается Рафаэль Бенитес, тренирующий ныне "Ньюкасл". Испанец остался недоволен трансферной кампанией "сорок" и даже намекнул, что открыт к смене клуба.
Как сообщает London Evening Standard, вторым в шорт-листе лондонцев идет 52-летний Манчини. Нынешнего тренера "Зенита" связывали с работой в "Вест Хэме" еще в прошлом сезоне, но тогда владельцы клуба решили довериться Биличу и сохранили его у руля.
06.09.2017 11:00
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Последние комментарии:
Вот это бред.))) Манчини только что начал, закупил игроков, команда всех ебёт в РПЛ... Нет уж. Да и менять Питер, на этот помойный город, ха.
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У него в бомжатнике зряплата повыше и ответственности меньше. Так что останется у бомжей.
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xyй вам а не Манчини.
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Шарфика в ЭйПиЭл, Беню сорокам оставить.
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