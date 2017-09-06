Переговоры между "Ливерпулем" и Джаном зашли в тупик

Эмре Джан и Юрген Клопп Переговоры о новом контракте между "Ливерпулем" и полузащитником Эмре Джаном вновь зашли в тупик. Высока вероятность, что зимой немец будет продан в "Ювентус".

Как известно, от действующего контракта Джана с "красными" остается всего 10 месяцев. С прошлого сезона "Ливерпуль" пытался склонить немца к новому соглашению, однако игрока не устраивают некоторые детали сделки.

По информации Daily Mirror, Эмре хочет, чтобы в новом контракте обязательно присутствовал пункт об отступных. Джана насторожило нежелание "Ливерпуля" продавать Филиппе Коутиньо, несмотря на то, что "Барселона" предлагала за бразильца космические деньги.

Эмре уверен, что аналогичным образом мерсисайдский клуб может поступить и с ним: в таком случае Джану придется забыть об уходе на повышение. Сейчас перед "Ливерпулем" дилемма: либо продать немца уже зимой, либо удержать с риском потерять совершенно бесплатно следующим летом.

Отметим, что после закрытия трансферного окна о своем интересе к Джану рассказал генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта. Не исключено, что зимой туринцы выдвинут стартовое предложение по Эмре или договорятся с ним о переходе по окончании сезона.




Метки Джан, контракты, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 06.09.2017 10:00

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  1. largo-winch 06.09.2017 10:03 # largo-winch
    в таком случае Джану придется забыть об уходе на повышение

    Источник: http://fapl.ru/posts/57133/#reply

    foxmsmcms мамку твою в кино водил, педрилла ебаная

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  2. guardian95 06.09.2017 10:03 # guardian95
    пздц..

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