Переговоры между "Ливерпулем" и Джаном зашли в тупик

Переговоры о новом контракте между "Ливерпулем" и полузащитником Эмре Джаном вновь зашли в тупик. Высока вероятность, что зимой немец будет продан в "Ювентус".

Как известно, от действующего контракта Джана с "красными" остается всего 10 месяцев. С прошлого сезона "Ливерпуль" пытался склонить немца к новому соглашению, однако игрока не устраивают некоторые детали сделки.



По информации Daily Mirror, Эмре хочет, чтобы в новом контракте обязательно присутствовал пункт об отступных. Джана насторожило нежелание "Ливерпуля" продавать Филиппе Коутиньо, несмотря на то, что "Барселона" предлагала за бразильца космические деньги.



Эмре уверен, что аналогичным образом мерсисайдский клуб может поступить и с ним: в таком случае Джану придется забыть об уходе на повышение. Сейчас перед "Ливерпулем" дилемма: либо продать немца уже зимой, либо удержать с риском потерять совершенно бесплатно следующим летом.



Отметим, что после закрытия трансферного окна о своем интересе к Джану рассказал генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта. Не исключено, что зимой туринцы выдвинут стартовое предложение по Эмре или договорятся с ним о переходе по окончании сезона.