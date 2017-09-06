"Манчестер Сити" следит за Алдервейрелдом

"Манчестер Сити" внимательно следит за ситуацией вокруг защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, которому никак не удается договориться со своим клубом относительно нового контракта.

Накануне агент Алдервейрелда посетовал, что зарплата его клиента не соответствует тому уровню игры, который Тоби демонстрирует в матчах за "шпор".



Представитель 28-летнего игрока сборной Бельгии потребовалось от президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви либо улучшить предложение о новом контракте, либо выставить Алдервейрелда на продажу.



Как стало известно ESPN от близкого к игроку источника, интерес к Тоби уже проявил "Сити". Действующий контракт Алдервейрелда истекает в конце следующего сезона и предусматривает отступные в размере 25 тысяч фунтов.



Добавим, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола оставил центр обороны своей команды без усиления минувшим летом, хотя до последнего сражался за Джонни Эванса из "Вест Бромвича". Логично ожидать, что в одно из следующих трансферных окон "Сити" вернется на рынок в поисках нового центрального защитника.