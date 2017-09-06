"Арсенал" обсудит новые контракты с несколькими игроками

Истекающие через год контракты целого ряда игроков стали уроком для "Арсенала", и клуб постарается впредь избежать повторения подобной ситуации.

Если Санти Касорла, Джек Уилшир, Месут Озил и Алексис Санчес так и не заключат новые сделки, то следующим летом смогут покинуть "Эмирейтс" безо всякой компенсации, принеся клубу ощутимые финансовые потери.



Как сообщает The Telegraph, руководство клуба сделало для себя выводы и в ближайшее время планирует сесть за стол переговоров сразу с несколькими игроками команды Арсена Венгера.



В первую очередь к столу переговоров будут приглашены Петр Чех, Начо Монреаль, Аарон Рэмси, Тео Уолкотт и Данни Уэлбек, чьи действующие контракты истекают в 2019 году.