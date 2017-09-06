"Арсенал" обсудит новые контракты с несколькими игроками

Данни Уэлбек и Аарон Рэмси Истекающие через год контракты целого ряда игроков стали уроком для "Арсенала", и клуб постарается впредь избежать повторения подобной ситуации.

Если Санти Касорла, Джек Уилшир, Месут Озил и Алексис Санчес так и не заключат новые сделки, то следующим летом смогут покинуть "Эмирейтс" безо всякой компенсации, принеся клубу ощутимые финансовые потери.

Как сообщает The Telegraph, руководство клуба сделало для себя выводы и в ближайшее время планирует сесть за стол переговоров сразу с несколькими игроками команды Арсена Венгера.

В первую очередь к столу переговоров будут приглашены Петр Чех, Начо Монреаль, Аарон Рэмси, Тео Уолкотт и Данни Уэлбек, чьи действующие контракты истекают в 2019 году.



Метки Арсенал, контракты

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. layert 06.09.2017 09:48 # layert
    Эта новость наглядно демонстрирует насколько жалок стал уровень Арсенала в плане привлекательности клуба для игроков. Пытаются удержать теперь уже даже тех кто и задаром не нужен. Просто позор

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  2. paul-shark 06.09.2017 09:25 # paul-shark
    Уолкотт, кеееек.

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  3. largo-winch 06.09.2017 08:37 # largo-winch
    В первую очередь к столу переговоров будут приглашены Петр Чех, Начо Монреаль, Аарон Рэмси, Тео Уолкотт и Данни Уэлбек, чьи действующие контракты истекают в 2019 году.

    всё настолько плохо в Арсенале, что переподписывают днарей, ни один из которых не прошёл бы в состав топ-4?

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  4. ravi 06.09.2017 08:17 # ravi
    Холдинга обязательно переподписать, и зп повысить до уровня санчес. Такой топарь может уйти

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  5. kontorres 06.09.2017 08:08 # kontorres
    одни каличи старперы, нах с ними контракт подписывать?
    Чех ладно вратарь топ уровня, но зачем им угулбек волкот монриаль и калич рамси?
    Арсенал скатывается на уровень ливерпуля (состав середняка,туманное будущее и всякие каличи в составе, сосо в чемпионате от всяких стоков), а те поднимаются вроде на уровень ггшек(красивая типа игра, состав более менее но один куй не топ,и почетное 4 место), рокировка епт..

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  6. fc-zenit 06.09.2017 08:06 # fc-zenit
    пусть переподписывают этих днищ. Все равно никому не нужны они. Так и будут до смерти в гейклубе играть.

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