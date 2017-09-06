"Арсенал" обсудит новые контракты с несколькими игроками
Истекающие через год контракты целого ряда игроков стали уроком для "Арсенала", и клуб постарается впредь избежать повторения подобной ситуации.
Если Санти Касорла, Джек Уилшир, Месут Озил и Алексис Санчес так и не заключат новые сделки, то следующим летом смогут покинуть "Эмирейтс" безо всякой компенсации, принеся клубу ощутимые финансовые потери.
Как сообщает The Telegraph, руководство клуба сделало для себя выводы и в ближайшее время планирует сесть за стол переговоров сразу с несколькими игроками команды Арсена Венгера.
В первую очередь к столу переговоров будут приглашены Петр Чех, Начо Монреаль, Аарон Рэмси, Тео Уолкотт и Данни Уэлбек, чьи действующие контракты истекают в 2019 году.
06.09.2017 08:00
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Эта новость наглядно демонстрирует насколько жалок стал уровень Арсенала в плане привлекательности клуба для игроков. Пытаются удержать теперь уже даже тех кто и задаром не нужен. Просто позор
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Уолкотт, кеееек.
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В первую очередь к столу переговоров будут приглашены Петр Чех, Начо Монреаль, Аарон Рэмси, Тео Уолкотт и Данни Уэлбек, чьи действующие контракты истекают в 2019 году.
всё настолько плохо в Арсенале, что переподписывают днарей, ни один из которых не прошёл бы в состав топ-4?
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Холдинга обязательно переподписать, и зп повысить до уровня санчес. Такой топарь может уйти
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одни каличи старперы, нах с ними контракт подписывать?
Чех ладно вратарь топ уровня, но зачем им угулбек волкот монриаль и калич рамси?
Арсенал скатывается на уровень ливерпуля (состав середняка,туманное будущее и всякие каличи в составе, сосо в чемпионате от всяких стоков), а те поднимаются вроде на уровень ггшек(красивая типа игра, состав более менее но один куй не топ,и почетное 4 место), рокировка епт..
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пусть переподписывают этих днищ. Все равно никому не нужны они. Так и будут до смерти в гейклубе играть.
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