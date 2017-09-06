Уилкинс: "Продажа Матича — худший трансфер на моем веку"

Бывший полузащитник "Челси" Рэй Уилкинс назвал продажу "синими" Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед" худшим трансфером лондонского клуба на его памяти.

В прошлом сезоне Матич помог "Челси" комфортно выиграть Премьер-Лигу и добраться до финала Кубка Англии, однако главный тренер Антонио Конте согласился разменять сербского опорника на Тьемуэ Бакайоко и Данни Дринкуотера.



Усугубляет ситуацию тот факт, что Неманья был продан конкурентам из "Манчестер Юнайтед" и в первых матчах за новый клуб демонстрировал превосходный футбол. Уилкинс глубоко опечален уходом 29-летнего Матича со "Стэмфорд Бридж".



"Это худший трансфер, что я только видел, если можно так выразиться. Я не припомню подобного на своем веку".



"Ты обладаешь парнем, который вместе с Канте помогал "Челси" доминировать в центре поля, который принес "Челси" титул в прошлом году, и после всего этого ты внезапно решаешь продать его одному из наших главных конкурентов".



"Я говорю "наших", потому что являюсь болельщиком "Челси" и говорю от всего сердца. Я просто не мог себе представить переход Неманьи туда. Он выдающимся образом выступал за нас, и за то короткое время, что он находится в Манчестере, вы уже могли увидеть, насколько он освобождает Погба и позволяет тому делать, что захочется. Я совершенно не понимаю этот трансфер", — цитирует Уилкинса Sky Sports.