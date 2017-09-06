Уилкинс: "Продажа Матича — худший трансфер на моем веку"

Неманья Матич Бывший полузащитник "Челси" Рэй Уилкинс назвал продажу "синими" Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед" худшим трансфером лондонского клуба на его памяти.

В прошлом сезоне Матич помог "Челси" комфортно выиграть Премьер-Лигу и добраться до финала Кубка Англии, однако главный тренер Антонио Конте согласился разменять сербского опорника на Тьемуэ Бакайоко и Данни Дринкуотера.

Усугубляет ситуацию тот факт, что Неманья был продан конкурентам из "Манчестер Юнайтед" и в первых матчах за новый клуб демонстрировал превосходный футбол. Уилкинс глубоко опечален уходом 29-летнего Матича со "Стэмфорд Бридж".

"Это худший трансфер, что я только видел, если можно так выразиться. Я не припомню подобного на своем веку".

"Ты обладаешь парнем, который вместе с Канте помогал "Челси" доминировать в центре поля, который принес "Челси" титул в прошлом году, и после всего этого ты внезапно решаешь продать его одному из наших главных конкурентов".

"Я говорю "наших", потому что являюсь болельщиком "Челси" и говорю от всего сердца. Я просто не мог себе представить переход Неманьи туда. Он выдающимся образом выступал за нас, и за то короткое время, что он находится в Манчестере, вы уже могли увидеть, насколько он освобождает Погба и позволяет тому делать, что захочется. Я совершенно не понимаю этот трансфер", — цитирует Уилкинса Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, трансферы, Уилкинс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2017 07:00

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  1. kontorres 06.09.2017 07:29 # kontorres
    Матича заменить на дринквотера и бакайоко это збсь, единственный минус что продали его в мю,а так норм все, уилкинс переигрывает

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  2. fc-zenit 06.09.2017 07:26 # fc-zenit
    согласен полностью, жаль конечно что продали его. Но xyйня, через год за сотку лямов выкупим.

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  3. bluebload 06.09.2017 07:18 # bluebload
    Кто общается с этим Вилкинсом ? Посоветуйте ему зарегаться на ФАПЛе , чтоб такие глупые вью не давал больше .
    А по делу , Аркадьич просто благородный аристократ , в благодарность за 2 титула отпустил желающего воссоединиться с Жозефиной Матика , как когда-то Чеха в Арсенал за игровой практикой .

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  4. francescototti 06.09.2017 07:14 # francescototti
    Моур топчик!

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  5. m-ballack 06.09.2017 07:13 # m-ballack
    Продажа Матича - быстрейшая переобувка со времен премьершипа. Пенсы наперебой с манками установили вековой рекорд.

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  6. chebrec 06.09.2017 07:06 # chebrec
    нормально

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