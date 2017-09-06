ФИФА не зарегистрировала трансфер Адриена Силвы в "Лестер"

ФИФА отказалась зарегистрировать трансфер полузащитника Адриена Силвы из "Спортинга" в "Лестер".

Напомним, перед самым закрытием летнего трансферного окна "лисы" отпустили в "Челси" Данни Дринкуотера, на место которого они планировали сразу же взять Силву по сделке стоимостью 22 миллиона фунтов.



Клубу с "Кинг Пауэр" даже пришлось запросить два дополнительных часа после дедлайна, чтобы оформить все необходимые бумаги по обоим трансферам. Это поставило легитимность переходов Дринкуотера и Силвы под вопрос.



Но если в случае с Данни все прошло гладко, и он присоединился к "Челси", то с покупкой Адриена возникли сложности. Поскольку это международный трансфер, он потребовал одобрения со стороны ФИФА.



Как сообщает BBC, по прошествии нескольких дней ФИФА решила, что документы по трансферу 28-летнего игрока сборной Португалии не были оформлены надлежащим образом в отведенное время.



В данный момент "Лестер" продолжает трудиться совместно со "Спортингом", стараясь исправить выявленные недочеты и намереваясь подать апелляцию в ФИФА. Фактически Силва уже принадлежит английскому клубу, но с его регистрацией, возможно, придется повременить до января.



"Мы совместно с Адриеном и "Спортингом" пытаемся преодолеть некоторые сложности касательно регистрации игрока и рассматриваем все варианты для поиска решения", — сообщил официальный представитель "лис".