ФИФА не зарегистрировала трансфер Адриена Силвы в "Лестер"

Адриен Силва ФИФА отказалась зарегистрировать трансфер полузащитника Адриена Силвы из "Спортинга" в "Лестер".

Напомним, перед самым закрытием летнего трансферного окна "лисы" отпустили в "Челси" Данни Дринкуотера, на место которого они планировали сразу же взять Силву по сделке стоимостью 22 миллиона фунтов.

Клубу с "Кинг Пауэр" даже пришлось запросить два дополнительных часа после дедлайна, чтобы оформить все необходимые бумаги по обоим трансферам. Это поставило легитимность переходов Дринкуотера и Силвы под вопрос.

Но если в случае с Данни все прошло гладко, и он присоединился к "Челси", то с покупкой Адриена возникли сложности. Поскольку это международный трансфер, он потребовал одобрения со стороны ФИФА.

Как сообщает BBC, по прошествии нескольких дней ФИФА решила, что документы по трансферу 28-летнего игрока сборной Португалии не были оформлены надлежащим образом в отведенное время.

В данный момент "Лестер" продолжает трудиться совместно со "Спортингом", стараясь исправить выявленные недочеты и намереваясь подать апелляцию в ФИФА. Фактически Силва уже принадлежит английскому клубу, но с его регистрацией, возможно, придется повременить до января.

"Мы совместно с Адриеном и "Спортингом" пытаемся преодолеть некоторые сложности касательно регистрации игрока и рассматриваем все варианты для поиска решения", — сообщил официальный представитель "лис".



Метки Лестер, Силва, Спортинг, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2017 06:00

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  1. halamadrid94 06.09.2017 07:27 # halamadrid94
    Жаль будет , если не поможет лисам в первой половине зарубы. Лестер вполне мог замахнуться на топ-7.

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  2. chebrec 06.09.2017 06:07 # chebrec
    Ладно хоть Вотера успели оформить

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