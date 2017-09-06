Ван Дейк вернулся к тренировкам с "Саутгемптоном"

После неудачных попыток покинуть "Саутгемптон" минувшим летом защитник Виргил Ван Дейк вернулся к тренировкам с первой командой.

Минувшим летом игрок сборной Голландии отчаянно стремился покинуть "Сент Мэри" и даже был отстранен от матчей и тренировок первой команды. Физическую форму Виргил был вынужден поддерживать с резервом "святых".



Несмотря на это, "Саутгемптон" наотрез отказался обсуждать продажу Ван Дейка, интерес к которому проявляли "Челси", "Манчестер Сити" и особенно "Ливерпуль".



Однако трансферное окно закрылось, Виргил так и не покинул клуб, и теперь стороны готовы пойти на перемирие. У 26-летнего голландца просто нет другого выбора, ведь его контракт действителен до 2022 года.



Как сообщает The Telegraph, Ван Дейк уже приступил к тренировкам со "святыми", однако его возвращения на футбольное поле, возможно, придется подождать несколько недель — Виргил пропустил большую часть предсезонной подготовки и не сыграл ни одного матча в новой кампании.



Добавим, что истории с попытками Ван Дейка уйти из "Саутгемптона" предшествовала травма лодыжки, из-за которой Виргил не имеет игровой практики с января.