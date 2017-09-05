Диего Коста прилетел в Лондон
Нападающий "Челси" Диего Коста прилетел в Лондон после почти трех месяцев на родине в Бразилии.
Улетев летом в отпуск, Коста заранее знал, что дорога назад в команду Антонио Конте для него закрыта. Диего открыто критиковал итальянского тренера и "Челси" в целом.
Столь негативный настрой Диего и его нежелание выполнять обязательства по контракту лишь ожесточили позицию "синих", которые отказались идти на уступки в переговорах с "Атлетико". Клуб из Мадрида так и не смог согласовать цену своего бывшему бомбардира.
Как отмечает Marca, сейчас 28-летний игрок сборной Испании согласился удовлетворить требования Конте, который не видит его в своих планах на этот сезон и допускает лишь до тренировок с резервной командой.
По информации издания, Коста уже прилетел в Лондон и будет поддерживать форму с резервом "Челси". Одновременно Диего продолжит переговоры с "синими" относительно своего трансфера в "Атлетико" в январе, надеясь покинуть "Стэмфорд Бридж" полюбовно.
05.09.2017 22:00
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По факту его надо в основу. Не знаю как Конте собирается в лч с одним Моратой играть. Коста хоть и бесполезный, но по воротам попасть может, если что. Хотели продать - ок. А что не продали? Вы сами его купили у Атлетико, не нужен стал, хотя контракт ещё есть. Тогда выкупайте. А отправлять в резерв просто потому что не нужен стал - хз. Либо он вообще безбашенный и для команды так лучше.
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Вентура аут
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пёс вспомнил кто в будку свет провел
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Постарел что ли
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Как отмечает Marca, сейчас 28-летний игрок сборной Испании согласился удовлетворить требования Конте, который не видит его в своих планах на этот сезон и допускает лишь до тренировок с резервной командой.
Норм псину на цепь посадили.
Мората гол! Мората гп!
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В Лондоне - жить.
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