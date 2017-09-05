Нападающий "Челси" Диего Коста прилетел в Лондон после почти трех месяцев на родине в Бразилии.

Улетев летом в отпуск, Коста заранее знал, что дорога назад в команду Антонио Конте для него закрыта. Диего открыто критиковал итальянского тренера и "Челси" в целом.



Столь негативный настрой Диего и его нежелание выполнять обязательства по контракту лишь ожесточили позицию "синих", которые отказались идти на уступки в переговорах с "Атлетико". Клуб из Мадрида так и не смог согласовать цену своего бывшему бомбардира.



Как отмечает Marca, сейчас 28-летний игрок сборной Испании согласился удовлетворить требования Конте, который не видит его в своих планах на этот сезон и допускает лишь до тренировок с резервной командой.



По информации издания, Коста уже прилетел в Лондон и будет поддерживать форму с резервом "Челси". Одновременно Диего продолжит переговоры с "синими" относительно своего трансфера в "Атлетико" в январе, надеясь покинуть "Стэмфорд Бридж" полюбовно.