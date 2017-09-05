Диего Коста прилетел в Лондон

Диего Коста Нападающий "Челси" Диего Коста прилетел в Лондон после почти трех месяцев на родине в Бразилии.

Улетев летом в отпуск, Коста заранее знал, что дорога назад в команду Антонио Конте для него закрыта. Диего открыто критиковал итальянского тренера и "Челси" в целом.

Столь негативный настрой Диего и его нежелание выполнять обязательства по контракту лишь ожесточили позицию "синих", которые отказались идти на уступки в переговорах с "Атлетико". Клуб из Мадрида так и не смог согласовать цену своего бывшему бомбардира.

Как отмечает Marca, сейчас 28-летний игрок сборной Испании согласился удовлетворить требования Конте, который не видит его в своих планах на этот сезон и допускает лишь до тренировок с резервной командой.

По информации издания, Коста уже прилетел в Лондон и будет поддерживать форму с резервом "Челси". Одновременно Диего продолжит переговоры с "синими" относительно своего трансфера в "Атлетико" в январе, надеясь покинуть "Стэмфорд Бридж" полюбовно.



Метки Атлетико, Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2017 22:00

Количество просмотров Просмотров: 675

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 05.09.2017 22:17 # ganinilyha
    По факту его надо в основу. Не знаю как Конте собирается в лч с одним Моратой играть. Коста хоть и бесполезный, но по воротам попасть может, если что. Хотели продать - ок. А что не продали? Вы сами его купили у Атлетико, не нужен стал, хотя контракт ещё есть. Тогда выкупайте. А отправлять в резерв просто потому что не нужен стал - хз. Либо он вообще безбашенный и для команды так лучше.

    (ответить)

  2. monsieurgood 05.09.2017 22:16 # monsieurgood
    Вентура аут

    (ответить)

  3. pauk 05.09.2017 22:16 # pauk
    пёс вспомнил кто в будку свет провел

    (ответить)

  4. cfc000000 05.09.2017 22:04 # cfc000000
    Постарел что ли

    (ответить)

  5. role-playin 05.09.2017 22:03 # role-playin
    Как отмечает Marca, сейчас 28-летний игрок сборной Испании согласился удовлетворить требования Конте, который не видит его в своих планах на этот сезон и допускает лишь до тренировок с резервной командой.

    Норм псину на цепь посадили.
    Мората гол! Мората гп!

    (ответить)

  6. billy-talent 05.09.2017 22:01 # billy-talent
    В Лондоне - жить.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: