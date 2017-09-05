Венгер хочет отмены зимнего трансферного окна

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил опасения, что приближение зимнего трансферного окна станет отвлекающим фактором для некоторых из его игроков.

Как известно, январь представляется для "канониров" последней возможностью выручить хоть какие-нибудь деньги за игроков вроде Джека Уилшира, Месута Озила и Алексиса Санчеса, если те так и не продлят свои истекающие в конце сезона контракты.



Венгер обеспокоен тем, что эти игроки будут чересчур отвлекаться на возможную смену клуба посреди сезона вместо того, чтобы сосредоточиться на игре в футбол. Арсен вообще считает, что трансферное окно в январе стоит отменить.



"Трансферное окно только что закрылось. В сентябре все будет нормально. Но уже в октябре клубы станут заманивать игроков, и те начнут думать: "Куда я могу отправиться в январе?"



"Это плохо для твоего пребывания в клубе. Мы здесь для того, чтобы развлекать людей. А делать это можно только с теми людьми, которые мыслями целиком здесь, которые хотят чего-нибудь добиться вместе. А не с теми, которые, когда дела идут неважно, думают: "Куда я могу отсюда уйти?".



"В идеале хотелось бы, чтобы трансферный период закрывался за 48 часов до первого матча чемпионата и оставался бы закрытым, пока сезон не закончится", — сообщил Венгер beIN Sports.