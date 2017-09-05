"Арсенал" заявил Санчеса на Лигу Европы
Нападающий Алексис Санчес попал в заявку "Арсенала" для участия в Лиге Европы.
Санчес, чей переход в "Манчестер Сити" в заключительный день летнего трансферного окна не состоялся, оказался в числе 42 игроков, которых главный тренер "канониров" Арсен Венгер сможет использовать в матчах второго по значимости клубного турнира Европы.
Лишь на днях издание Sky Sports сообщило, что зимой "горожане" возобновят интерес к игроку сборной Чили. Январь представляет собой последнюю возможность для "Арсенала" выручить за Алексиса хоть какие-нибудь деньги, ведь контракт Санчеса истекает уже в конце сезона.
Если в январе Санчесу удастся перебраться на "Этихад", а "Сити" выйдет из группы Лиги Чемпионов, то участие в матчах Лиги Европы за "Арсенал" не станет проблемой — Алексис будет доступен для поединков плей-офф элитного европейского турнира.
05.09.2017 20:00
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Алексис проклинает этих педиков уже .
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