"Арсенал" заявил Санчеса на Лигу Европы

Алексис Санчес Нападающий Алексис Санчес попал в заявку "Арсенала" для участия в Лиге Европы.

Санчес, чей переход в "Манчестер Сити" в заключительный день летнего трансферного окна не состоялся, оказался в числе 42 игроков, которых главный тренер "канониров" Арсен Венгер сможет использовать в матчах второго по значимости клубного турнира Европы.

Лишь на днях издание Sky Sports сообщило, что зимой "горожане" возобновят интерес к игроку сборной Чили. Январь представляет собой последнюю возможность для "Арсенала" выручить за Алексиса хоть какие-нибудь деньги, ведь контракт Санчеса истекает уже в конце сезона.

Если в январе Санчесу удастся перебраться на "Этихад", а "Сити" выйдет из группы Лиги Чемпионов, то участие в матчах Лиги Европы за "Арсенал" не станет проблемой — Алексис будет доступен для поединков плей-офф элитного европейского турнира.



Метки Арсенал, Лига Европы, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2017 20:00

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