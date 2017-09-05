Газидис избран в Исполком УЕФА

Исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис был избран в Исполнительный комитет УЕФА.

Теперь 52-летний Газидис будет одним из двух представителей Ассоциации европейских клубов (ECA) в Исполкоме УЕФА наряду с Андреа Аньелли, сменившим на посту президента ECA Карл-Хайнца Румменигге.



Вместе с тем Иван становится вторым представителем английского футбола в руководстве УЕФА после бывшего исполнительного директора "Манчестер Юнайтед" Дэвида Гилла.



Отметим, что ECA является наследницей организации G-14, представлявшей интересы самых могущественных клубов Европе. Ныне в этой Ассоциации состоят 220 клубов из 53 стран.



Через Аньелли и Газидиса европейские клубы будут пытаться лоббировать свои интересы, касающиеся сроков трансферного окна, правил финансового фейр-плей и регламента еврокубков на будущие годы.