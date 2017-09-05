Газидис избран в Исполком УЕФА

Иван Газидис и Арсен Венгер Исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис был избран в Исполнительный комитет УЕФА.

Теперь 52-летний Газидис будет одним из двух представителей Ассоциации европейских клубов (ECA) в Исполкоме УЕФА наряду с Андреа Аньелли, сменившим на посту президента ECA Карл-Хайнца Румменигге.

Вместе с тем Иван становится вторым представителем английского футбола в руководстве УЕФА после бывшего исполнительного директора "Манчестер Юнайтед" Дэвида Гилла.

Отметим, что ECA является наследницей организации G-14, представлявшей интересы самых могущественных клубов Европе. Ныне в этой Ассоциации состоят 220 клубов из 53 стран.

Через Аньелли и Газидиса европейские клубы будут пытаться лоббировать свои интересы, касающиеся сроков трансферного окна, правил финансового фейр-плей и регламента еврокубков на будущие годы.



Метки ECA, Арсенал, Газидис, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2017 19:00

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