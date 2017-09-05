"Ливерпуль" надолго остался без Клайна

Натаниэль Клайн Правый защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн рискует вернуться на футбольное поле только зимой из-за затянувшихся проблем со спиной.

В минувший понедельник "красные" огласили свою заявку на Лигу Чемпионов, в которой неожиданно не нашлось места Клайну. Это стало сюрпризом, ведь никто не думал, что проблемы Натаниэля со здоровьем настолько серьезны.

26-летний англичанин, сыгравший лишь первый матч предсезонного периода, задержится в лазарете на неопределенное время, однако главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов к тому, что Натаниэль вернется после Нового года.

"Натаниэль упорно трудится над своей реабилитацией, и мы внимательно следим за его восстановлением, однако реальность такова, что пройдет определенное время, прежде чем он вернется в строй и снова будет доступен для участия в матчах".

"Мне сказали, что на это потребуется больше двух недель, поэтому мы продолжим его наблюдать. Вполне очевидно, что он не будет готов к большинству матчей группового этапа Лиги Чемпионов. Если нам достаточно повезет, и мы все еще будем участвовать в еврокубках к Новому году, тогда мы сможем его дозаявить".

"Медицинский персонал доволен тем, как он восстанавливается, и Натаниэль демонстрирует действительно сильный настрой, учитывая, что он не тот, кто привык подолгу отсутствовать".

"Положительная вещь для нас в том, что Джо (Гомес) и Трент (Александер-Арнольд) добавили и пользуются своими шансами", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".



Метки Клайн, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. rustik 05.09.2017 19:59 # rustik
    надо было парировать тем, что Челси уже до Абрама в ЛЧ ебашил и его крутили по телеку.

    Источник: http://fapl.ru/posts/57123/?c=1

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  2. bezviz 05.09.2017 19:57 # bezviz
    колбаса думает что купим 2 тупых бегунков солаха и чемберлена и так и не укрепив худшую оборону среди клубов топ-6, с мигнолетом, они выиграют апл)))

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  3. gidro-met 05.09.2017 19:56 # gidro-met
    в общем, произошла недавно такая вот история с моим приятелем.

    Заходит он как-то раз в бар и видит там красивую девушку. Та одна попивала коктейль за барной стойкой и явно ждала приключений на свое красивую точеную фигурку. Петя подошел и отжарил её.

    Потом на утро он проснулся от страшного жжения в той самой области. На его болте висел красный флаг, получившийся из разорванной футболки великого клуба Ливерпуль. Петя в ужасе мигом кинулся к телефону, решив восстановить в памяти ход ночных событий. Судя по фотам, сделанных в пьяной агонии разврата, Петина подружка оказалась давней поклонницей мерсисайдцев и вместо нижнего белья носила красную футболку с надписью standard chartered. Петя забил на жжение и грязь, оставшиеся после этой прелестной леди и решил вызвонить и оторвать упертую ливерпулечку

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  4. morata 05.09.2017 19:55 # morata
    ЩОЛЬСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙ

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  5. apucmokpam 05.09.2017 19:54 # apucmokpam
    Пенсы медленно, но уверенно, загоняют хейтеров под шконарь.
    Работайте, братья.

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  6. osprey 05.09.2017 19:50 # osprey
    04.09.2017 17:34 #
    bezviz

    да, согласен, не толко уважать друг друга но и с0сать друг у друга! (с) конфуций

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  7. gidro-met 05.09.2017 19:46 # gidro-met
    Ливерп
    Ливерпу
    Ливерпууууу!
    Ливе.............пу!

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  8. spartan 05.09.2017 19:45 # spartan
    главный зашквар - обсуждать круглыми годами эти самые цифры переходов, трансферов, которые вообще никак не влияют на твою жизнь и забудутся через 3-4 года. Информационный мусор для биомусора вроде пенесов. Лично для меня все они теперь как пыль на виртуальной стене фапла, бомжи курящие в переходах метро, никакой реакции и ответов, пускай живут на своей волне, микробы кончевские
    пс: микробы, которые орут

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  9. gidro-met 05.09.2017 19:44 # gidro-met
    Народец, как думаете Ливербулька в каком стиле возьмет этот чемп?
    По красоте или же.....никак?

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  10. morata 05.09.2017 19:41 # morata
    Напиши свой ник сюда
    pomoykachelsea@mail.ru

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  11. bezviz 05.09.2017 19:41 # bezviz
    ору, и тут колбаса все пишет и пишет про пенсов, новость же про лузерпуль)
    вообще после ТО пенсы знатно разожгли срачелы колбасе, высмеяв их детский максимализм и наивные плюшевые фантазии о чемпионстве, попутно выливала тонны мочи им на бестолковки)
    особенно ору с того как колбаса горела от всех слов пенсов, что самое ржачное, они вечно копипастят коммент пенса, от которого их срака сгорела в тлен, и выдают этот коммент как за переобувание, например, или противоречие) а пенсы и потешаются с этих л0шков)

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  12. osprey 05.09.2017 19:40 # osprey
    И самое смешное - пенсы любят просчитать все в пользу Членщей.
    Если например купили Борату за 80 млн фунтов, то нужно написать что стоил он им около 50-60 млн евро. Если купили Канте за приблизительно 40 млн (при отступных в 20 ахахахахахп), то нужно написать о 30 млн (все равно зашквар ахахаха)
    А когда продают то наоборот добавлять к сумме 10-15 млн.

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  13. paul-shark 05.09.2017 19:36 # paul-shark
    Вы заметили, что скумеров нет, почти нет. Про гг вообще молчу. Фапл красно-синий, и то, скоро станет полностью красным. Ынва!

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  14. sher-liverpool 05.09.2017 19:33 # sher-liverpool
    меня больше удивляет то,что они каждый фунт в казне клуба просчитывают,нах им это я хз,вот мне плевать,сколько денег потратит генри или фсг.

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  15. osprey 05.09.2017 19:28 # osprey
    Ахаха
    Пенсы и аргументируют свою позицию, пенсы и используют логическую цепочку, пенсы и приводят факты, пенсы и предоставляют доказательства.

    - братан, докажи что от аренды имеете большие деньги, приведи цифры
    - членсе членсе членсе вышли в профит поллярда потратим в то бизнес машина

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  16. alcoholnarco 05.09.2017 19:26 # alcoholnarco
    Сук, еще один, у которого 2+2 не всегда равно 4, и сценарий у него прописывается во время съемок, но концепция и основная сюжетная линия набрасывается в начале.

    Во истину у них вместо айкью айсикью.

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  17. thegodfather 05.09.2017 19:15 # thegodfather
    Бля, так забавно.
    Ты типа такой постоянно аргументировано, с пруфаками доказываешь из разу в раз свою правоту супу.
    А он такой потом : "нет, это я прав и." НУ это ничего, а ведь он все еще до сих пор после ахулиарда споров, которых он всосал, пытается хоть раз сподобиться доказать свою правоту.(

    суп, ничего, как только ты перестанешь искать в чужих словах повод для зацепки, а начнешь читать внимательно и стараться от себя плясать, от контраргументов, а не от "ошибок" у собеседника с твоей точки зрения.

    Но ты славный малый, ей богу )

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  18. thegodfather 05.09.2017 19:10 # thegodfather
    бля, братаныы!! ну какого хуя!
    пришлось коммент удалять! БЛЯЯЯЯЯЯЯЯ

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  19. cup 05.09.2017 19:07 # cup
    Ну вот.
    Смотрите, два пенса.

    1 пишет:
    люди до сих пор не знают, что такое эффект бабочки и не понимают, что первоочередно болеют за клуб и выбирают клуб интуитивно, случайно, я х3, а не из-за владельца.

    2 пишет:
    Сюжет игры престолов прописывается во время сьёмок сериала, а не до.



    B главное оба уверены в своей правоте и считают это каким то очевидными вещами

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  20. evilass 05.09.2017 19:05 # evilass
    Контингент местный обсуждает жопу Азара...
    У меня все.

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