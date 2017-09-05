"Ливерпуль" надолго остался без Клайна

Правый защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн рискует вернуться на футбольное поле только зимой из-за затянувшихся проблем со спиной.

В минувший понедельник "красные" огласили свою заявку на Лигу Чемпионов, в которой неожиданно не нашлось места Клайну. Это стало сюрпризом, ведь никто не думал, что проблемы Натаниэля со здоровьем настолько серьезны.



26-летний англичанин, сыгравший лишь первый матч предсезонного периода, задержится в лазарете на неопределенное время, однако главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов к тому, что Натаниэль вернется после Нового года.



"Натаниэль упорно трудится над своей реабилитацией, и мы внимательно следим за его восстановлением, однако реальность такова, что пройдет определенное время, прежде чем он вернется в строй и снова будет доступен для участия в матчах".



"Мне сказали, что на это потребуется больше двух недель, поэтому мы продолжим его наблюдать. Вполне очевидно, что он не будет готов к большинству матчей группового этапа Лиги Чемпионов. Если нам достаточно повезет, и мы все еще будем участвовать в еврокубках к Новому году, тогда мы сможем его дозаявить".



"Медицинский персонал доволен тем, как он восстанавливается, и Натаниэль демонстрирует действительно сильный настрой, учитывая, что он не тот, кто привык подолгу отсутствовать".



"Положительная вещь для нас в том, что Джо (Гомес) и Трент (Александер-Арнольд) добавили и пользуются своими шансами", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".