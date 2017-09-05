Азар еще надеется сыграть с Костой за "Челси"

Эден Азар и Диего Коста Плеймейкер "Челси" Эден Азар надеется, что воссоединится на поле с опальным нападающим Диего Костой.

Как известно, Коста затаил обиду на "Челси" и отказывается возвращаться в Лондон даже после закрытия трансферного окна. Азар надеется, что его одноклубник все-таки решит разногласия с главным тренером Антонио Конте, и они смогут воссоединиться на футбольном поле.

"Мы с Диего играли за "Челси" на протяжении последних трех лет. Нам удалось выиграть все, что только возможно. Не покорилась нам только Лига Чемпионов".

"Если честно, с ним очень приятно играть, он топ-футболист и невероятный парень. Я хочу, чтобы он вернулся в "Челси", но решение зависит не от меня. Я лишь надеюсь, что мы придем к компромиссу и снова увидим Диего в деле", - сообщил Азар Marca.




Метки Азар, Коста, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 05.09.2017 17:00

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  1. paul-shark 05.09.2017 17:26 # paul-shark
    Прекратите постить вью этого отбитого пинса.

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  2. mufc1878 05.09.2017 17:00 # mufc1878
    тоже в дубле, только если

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