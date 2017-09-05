Азар еще надеется сыграть с Костой за "Челси"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар надеется, что воссоединится на поле с опальным нападающим Диего Костой.
Как известно, Коста затаил обиду на "Челси" и отказывается возвращаться в Лондон даже после закрытия трансферного окна. Азар надеется, что его одноклубник все-таки решит разногласия с главным тренером Антонио Конте, и они смогут воссоединиться на футбольном поле.
"Мы с Диего играли за "Челси" на протяжении последних трех лет. Нам удалось выиграть все, что только возможно. Не покорилась нам только Лига Чемпионов".
"Если честно, с ним очень приятно играть, он топ-футболист и невероятный парень. Я хочу, чтобы он вернулся в "Челси", но решение зависит не от меня. Я лишь надеюсь, что мы придем к компромиссу и снова увидим Диего в деле", - сообщил Азар Marca.
05.09.2017 17:00
Просмотров: 573
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Прекратите постить вью этого отбитого пинса.
(ответить)
тоже в дубле, только если
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий