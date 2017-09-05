Бразильцы "Сити" и "Ливерпуля" вернутся в Англию на частном самолете

"Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси" вместе наняли частный самолет, чтобы поскорее доставить своих игроков из Южной Америки к очному матчу Премьер-Лиги в ближайшую субботу.

Совместная аренда частных самолетов давно стала обычной практикой для клубов Премьер-Лиги, однако на сей раз пикантности ситуации придает тот факт, что "Сити" и "Ливерпуль" играют друг с другом.



Как сообщает Sky Sports, частный самолет доставит из колумбийской Барранкильи "горожан" Эдерсона, Фернандиньо и Габриэля Жезуса, "красных" Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино, а также вингера "Челси" Виллиана. В Англию шестерка игроков сборной Бразилии прибудет в среду утром.



Аналогичным образом "Сити" планирует поступить с аргентинцами Николасом Отаменди и Серхио Агуэро, которые вернутся в Манчестер частным самолетом из Буэнос-Айреса после матча своей сборной против Венесуэлы.