Бразильцы "Сити" и "Ливерпуля" вернутся в Англию на частном самолете

Филиппе Коутиньо и Габриэль Жезус "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси" вместе наняли частный самолет, чтобы поскорее доставить своих игроков из Южной Америки к очному матчу Премьер-Лиги в ближайшую субботу.

Совместная аренда частных самолетов давно стала обычной практикой для клубов Премьер-Лиги, однако на сей раз пикантности ситуации придает тот факт, что "Сити" и "Ливерпуль" играют друг с другом.

Как сообщает Sky Sports, частный самолет доставит из колумбийской Барранкильи "горожан" Эдерсона, Фернандиньо и Габриэля Жезуса, "красных" Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино, а также вингера "Челси" Виллиана. В Англию шестерка игроков сборной Бразилии прибудет в среду утром.

Аналогичным образом "Сити" планирует поступить с аргентинцами Николасом Отаменди и Серхио Агуэро, которые вернутся в Манчестер частным самолетом из Буэнос-Айреса после матча своей сборной против Венесуэлы.



Метки Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2017 16:00

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  1. lfcmikki14 05.09.2017 17:42 # lfcmikki14
    У пенсов бомжей даже денег нет, чтобы своих футболистов забрать. Вечно на Подсосе у Ливерпуля и Манчестер Сити.

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  2. blackdreamer 05.09.2017 17:41 # blackdreamer
    пинса взяли носить пожрать и багаж
    самолётный терпила очкотёр
    ну как иначе с пинсами

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  3. fc-man-un-1878 05.09.2017 17:29 # fc-man-un-1878
    топ новость
    еще бы написали, что они пили, ели и тд

    mihajlo не тупи

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  4. gerrard08 05.09.2017 17:10 # gerrard08
    Скам гандоны, за Мхо даже кукурузник не отправили(

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  5. suddenly 05.09.2017 16:45 # suddenly
    И зачем из этого новость делать?

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  6. largo-winch 05.09.2017 16:42 # largo-winch
    пенс шестым полетит. вот это рофел

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  7. paul-shark 05.09.2017 16:38 # paul-shark
    Пинс лишний, как бы беды не случилось.

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  8. cfc000000 05.09.2017 16:06 # cfc000000
    Виллиян зайцем полетит с ними))

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  9. mancunia-planet 05.09.2017 16:01 # mancunia-planet
    это вам не картошку возить)

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