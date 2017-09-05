Бразильцы "Сити" и "Ливерпуля" вернутся в Англию на частном самолете
"Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси" вместе наняли частный самолет, чтобы поскорее доставить своих игроков из Южной Америки к очному матчу Премьер-Лиги в ближайшую субботу.
Совместная аренда частных самолетов давно стала обычной практикой для клубов Премьер-Лиги, однако на сей раз пикантности ситуации придает тот факт, что "Сити" и "Ливерпуль" играют друг с другом.
Как сообщает Sky Sports, частный самолет доставит из колумбийской Барранкильи "горожан" Эдерсона, Фернандиньо и Габриэля Жезуса, "красных" Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино, а также вингера "Челси" Виллиана. В Англию шестерка игроков сборной Бразилии прибудет в среду утром.
Аналогичным образом "Сити" планирует поступить с аргентинцами Николасом Отаменди и Серхио Агуэро, которые вернутся в Манчестер частным самолетом из Буэнос-Айреса после матча своей сборной против Венесуэлы.
05.09.2017 16:00
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Последние комментарии:
У пенсов бомжей даже денег нет, чтобы своих футболистов забрать. Вечно на Подсосе у Ливерпуля и Манчестер Сити.
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пинса взяли носить пожрать и багаж
самолётный терпила очкотёр
ну как иначе с пинсами
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топ новость
еще бы написали, что они пили, ели и тд
mihajlo не тупи
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Скам гандоны, за Мхо даже кукурузник не отправили(
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И зачем из этого новость делать?
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пенс шестым полетит. вот это рофел
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Пинс лишний, как бы беды не случилось.
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Виллиян зайцем полетит с ними))
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это вам не картошку возить)
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