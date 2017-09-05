Давид Сильва обсуждает продление контракта с "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва начал переговоры с клубом о продлении на один год своего контракта.

От действующего контракта испанского плеймейкера остается еще два года, однако стороны решили заранее озаботиться продлением сотрудничества, сообщает Daily Mail.



Заключив новый контракт, Сильва сможет выступать за "горожан" до своего 34-летнего и отметить декаду в клубе. Желание клуба связать будущее игрока на более длительный срок является подтверждением тому, что Давиду отводится важная роль в планах тренера Хосепа Гвардиолы на будущее, несмотря на возраст.



Добавим, что в прошлом сезоне Премьер-Лиги Сильва пропустил лишь четыре матча. На старте этой кампании Гвардиола предпочитает использовать соотечественника в оттяжке, однако Давид остается ключевой фигурой на поле и в раздевалке.