Олдридж ожидает, что Коутиньо уйдет в "Барселону" следующим летом
Легенда "Ливерпуля" Джон Олдридж ожидает, что следующим летом полузащитник Филиппе Коутинто все-таки покинет "Энфилд" и отправится в "Барселону".
В минувшее окно "красные" отклонили несколько предложений испанского гранда о покупке Коутиньо, а также отвергли прошение самого Филиппе о трансфере.
Олдридж ожидает, что 25-летний бразилец вернется к выступлениям за "Ливерпуль" — но лишь на один сезон, по окончании которого Коутиньо все-таки осуществит свою мечту.
"Будьте уверены, Коутиньо вернется к матчам за клуб. Он славный малый, он семейный человек, но "Барселона" вскружила ему голову. Такое бывает".
"Переход туда не случился, но я уверен, он проведет действительно хороший сезон за нас и попрощается следующим летом, потому что "Барса" вернется за ним. Он слишком хорош, чтобы его игнорировать".
"Он просто будет сохранять форму ради "Ливерпуля", оставит все позади и будет с гордостью надевать эту футболку. Я понимаю, почему некоторые фанаты не уверены насчет его возвращения, но достаточно классного удара из-за пределов штрафной, и все мы снова будем петь его имя".
"Несмотря на случившееся, он не будет падать духом. Приближается Чемпионат Мира, а он является важным звеном сборной Бразилии. Не забывайте об этом. Он будет играть и, надеюсь, забьет 12-14 голов, отдаст кучу передач, болельщики будут ему аплодировать, после чего без проблем уйдет в "Барсу".
"Когда он уйдет, "Ливерпуль" получит громадные деньги, чтобы инвестировать назад в команду, как и в случае с Луисом Суаресом. Давайте наслаждаться им, пока он здесь, и надеяться, что он будет играть еще лучше", — сообщил Олдридж Liverpool Echo.
05.09.2017 14:00
Просмотров: 792
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Я ожидаю, что "Барса" за ним больше не вернется.
(ответить)
Пф, вообще пох на его судьбу.
(ответить)
пох . будет играт - хорошо. если не хочет- это стоит ему место в сб. обложался
(ответить)
блеать, хорошо, что с ДДХ такого не было... ну не против он был в Реал перейти и чё (зато молчал, и никаких слухов о недовольстве и прошениях)
а тут Коут обложался конкретно, не зря некий Олдридж (нонейм какойто) успокаивает фанов мол снова песни ему петь начнут за игру)))
(ответить)
"Он просто будет сохранять форму ради "Ливерпуля".
Ради Барселоны и ЧМ-2018. О Ливерпуле он уже не думает, как Криштиану Роналду в последнем сезоне в МЮ.
(ответить)
поссыт на крохотный середняк и свалит в барсу за 40, фарш подавиться мочой и ббудут гпенсов помощи просить
(ответить)
как он за.бал этот коутиньо, уже продали бы сил нет уже читать про него, такие бабки предлагали он и половину этих денег не стоит, едиственное что никого бы всё равно на эти бабосы не купили бы наши скупердяи!
(ответить)
будем посмотреть в следующем сезоне. вернём Луиску, подпишем Месси и с радостью пошлём нах.... продадим Коутиньо.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий