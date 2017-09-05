Олдридж ожидает, что Коутиньо уйдет в "Барселону" следующим летом

Филиппе Коутиньо Легенда "Ливерпуля" Джон Олдридж ожидает, что следующим летом полузащитник Филиппе Коутинто все-таки покинет "Энфилд" и отправится в "Барселону".

В минувшее окно "красные" отклонили несколько предложений испанского гранда о покупке Коутиньо, а также отвергли прошение самого Филиппе о трансфере.

Олдридж ожидает, что 25-летний бразилец вернется к выступлениям за "Ливерпуль" — но лишь на один сезон, по окончании которого Коутиньо все-таки осуществит свою мечту.

"Будьте уверены, Коутиньо вернется к матчам за клуб. Он славный малый, он семейный человек, но "Барселона" вскружила ему голову. Такое бывает".

"Переход туда не случился, но я уверен, он проведет действительно хороший сезон за нас и попрощается следующим летом, потому что "Барса" вернется за ним. Он слишком хорош, чтобы его игнорировать".

"Он просто будет сохранять форму ради "Ливерпуля", оставит все позади и будет с гордостью надевать эту футболку. Я понимаю, почему некоторые фанаты не уверены насчет его возвращения, но достаточно классного удара из-за пределов штрафной, и все мы снова будем петь его имя".

"Несмотря на случившееся, он не будет падать духом. Приближается Чемпионат Мира, а он является важным звеном сборной Бразилии. Не забывайте об этом. Он будет играть и, надеюсь, забьет 12-14 голов, отдаст кучу передач, болельщики будут ему аплодировать, после чего без проблем уйдет в "Барсу".

"Когда он уйдет, "Ливерпуль" получит громадные деньги, чтобы инвестировать назад в команду, как и в случае с Луисом Суаресом. Давайте наслаждаться им, пока он здесь, и надеяться, что он будет играть еще лучше", — сообщил Олдридж Liverpool Echo.



Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль, Олдридж

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2017 14:00

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  1. akadam 05.09.2017 15:05 # akadam
    Я ожидаю, что "Барса" за ним больше не вернется.

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  2. paul-shark 05.09.2017 15:02 # paul-shark
    Пф, вообще пох на его судьбу.

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  3. chr1s8rown 05.09.2017 14:29 # chr1s8rown
    пох . будет играт - хорошо. если не хочет- это стоит ему место в сб. обложался

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  4. mancunia-planet 05.09.2017 14:24 # mancunia-planet
    блеать, хорошо, что с ДДХ такого не было... ну не против он был в Реал перейти и чё (зато молчал, и никаких слухов о недовольстве и прошениях)
    а тут Коут обложался конкретно, не зря некий Олдридж (нонейм какойто) успокаивает фанов мол снова песни ему петь начнут за игру)))

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  5. justbulat 05.09.2017 14:16 # justbulat
    "Он просто будет сохранять форму ради "Ливерпуля".
    Ради Барселоны и ЧМ-2018. О Ливерпуле он уже не думает, как Криштиану Роналду в последнем сезоне в МЮ.

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  6. qwertyinho 05.09.2017 14:16 # qwertyinho
    поссыт на крохотный середняк и свалит в барсу за 40, фарш подавиться мочой и ббудут гпенсов помощи просить

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  7. scauzer11 05.09.2017 14:05 # scauzer11
    как он за.бал этот коутиньо, уже продали бы сил нет уже читать про него, такие бабки предлагали он и половину этих денег не стоит, едиственное что никого бы всё равно на эти бабосы не купили бы наши скупердяи!

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  8. largo-winch 05.09.2017 14:03 # largo-winch
    будем посмотреть в следующем сезоне. вернём Луиску, подпишем Месси и с радостью пошлём нах.... продадим Коутиньо.

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