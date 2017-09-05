Олдридж ожидает, что Коутиньо уйдет в "Барселону" следующим летом

Легенда "Ливерпуля" Джон Олдридж ожидает, что следующим летом полузащитник Филиппе Коутинто все-таки покинет "Энфилд" и отправится в "Барселону".

В минувшее окно "красные" отклонили несколько предложений испанского гранда о покупке Коутиньо, а также отвергли прошение самого Филиппе о трансфере.



Олдридж ожидает, что 25-летний бразилец вернется к выступлениям за "Ливерпуль" — но лишь на один сезон, по окончании которого Коутиньо все-таки осуществит свою мечту.



"Будьте уверены, Коутиньо вернется к матчам за клуб. Он славный малый, он семейный человек, но "Барселона" вскружила ему голову. Такое бывает".



"Переход туда не случился, но я уверен, он проведет действительно хороший сезон за нас и попрощается следующим летом, потому что "Барса" вернется за ним. Он слишком хорош, чтобы его игнорировать".



"Он просто будет сохранять форму ради "Ливерпуля", оставит все позади и будет с гордостью надевать эту футболку. Я понимаю, почему некоторые фанаты не уверены насчет его возвращения, но достаточно классного удара из-за пределов штрафной, и все мы снова будем петь его имя".



"Несмотря на случившееся, он не будет падать духом. Приближается Чемпионат Мира, а он является важным звеном сборной Бразилии. Не забывайте об этом. Он будет играть и, надеюсь, забьет 12-14 голов, отдаст кучу передач, болельщики будут ему аплодировать, после чего без проблем уйдет в "Барсу".



"Когда он уйдет, "Ливерпуль" получит громадные деньги, чтобы инвестировать назад в команду, как и в случае с Луисом Суаресом. Давайте наслаждаться им, пока он здесь, и надеяться, что он будет играть еще лучше", — сообщил Олдридж Liverpool Echo.