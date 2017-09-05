Азар представляет себя в Ла Лиге

Плеймейкер "Челси" Эден Азар не исключил вариант, при котором продолжит карьеру в испанской Ла Лиге.

На протяжении последних двух лет главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану приходится отвечать на вопросы о возможном переходе Азара в его клуб. Неудивительно, ведь именно француза Эден считает своим кумиром в футболе.



В интервью испанскому изданию Marca Азар рассказал, что ближайшее будущее связывает с "Челси", но переезд в Ла Лигу вовсе не исключает. Эдена привлекает турнир, в котором выступают лучшие клубы континента.



"Прямо сейчас мне хорошо живется в Англии. Я выступаю за одну из лучших команд, но да, Ла Лига особенна. На данный момент я остаюсь в "Челси", но в будущем - почему бы и нет?" - заявил Азар.