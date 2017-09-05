Азар представляет себя в Ла Лиге
Плеймейкер "Челси" Эден Азар не исключил вариант, при котором продолжит карьеру в испанской Ла Лиге.
На протяжении последних двух лет главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану приходится отвечать на вопросы о возможном переходе Азара в его клуб. Неудивительно, ведь именно француза Эден считает своим кумиром в футболе.
В интервью испанскому изданию Marca Азар рассказал, что ближайшее будущее связывает с "Челси", но переезд в Ла Лигу вовсе не исключает. Эдена привлекает турнир, в котором выступают лучшие клубы континента.
"Прямо сейчас мне хорошо живется в Англии. Я выступаю за одну из лучших команд, но да, Ла Лига особенна. На данный момент я остаюсь в "Челси", но в будущем - почему бы и нет?" - заявил Азар.
05.09.2017 13:00
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Последние комментарии:
Типичный лидер членси ))
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Всегда найдется замена. Заодно за 300 млн стадион побольше построим на 75к
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Ну если реально хочет играть в Реале, то по факту следующее лето - последний шанс, так как 27 уже будет. Но надеюсь выбросит это из головы и останется.
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симулянт хренов на поле и вне поля! чувак даже травму симулирует.
уберайся в лолигу
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ну где-то в 35 лет пойдет доигрывать в Испанию. Не исключено
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Два поста назад говорил, что хочет выиграть за Челси все трофеи в этом сезоне, сейчас намекает, что свалит с Челси.
"Эдена привлекает турнир, в котором выступают лучшие клубы континента"
Тут опечатка видимо, три лучших клуба континента.
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Marca по заказу Переса за год уже начала попытки дестабилизировать обстановку в Челси и столкнуть Азара с Конте.
Хрен там, не выйдет.
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первая крыса обнаружена
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норм пристроил братьев. теперь можно сваливатся из щелья.
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зп себе вымораживает. куда он денется то, у пенсов его брат в заложниках ах ах ах
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300млн и ты там дорогой )
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Азар хочет сказать, что пора бы ему поднять зарплату.
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уже мечтает и видит себя в Реале, и правильно, на_уй ему этот Челщит нужен
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Надо скинуть ему смску)
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