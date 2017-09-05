Азар представляет себя в Ла Лиге

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар не исключил вариант, при котором продолжит карьеру в испанской Ла Лиге.

На протяжении последних двух лет главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану приходится отвечать на вопросы о возможном переходе Азара в его клуб. Неудивительно, ведь именно француза Эден считает своим кумиром в футболе.

В интервью испанскому изданию Marca Азар рассказал, что ближайшее будущее связывает с "Челси", но переезд в Ла Лигу вовсе не исключает. Эдена привлекает турнир, в котором выступают лучшие клубы континента.

"Прямо сейчас мне хорошо живется в Англии. Я выступаю за одну из лучших команд, но да, Ла Лига особенна. На данный момент я остаюсь в "Челси", но в будущем - почему бы и нет?" - заявил Азар.




Метки Азар, Ла Лига, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 05.09.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. paul-shark 05.09.2017 15:01 # paul-shark
    Типичный лидер членси ))

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  2. morata9 05.09.2017 14:51 # morata9
    Всегда найдется замена. Заодно за 300 млн стадион побольше построим на 75к

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  3. bushido 05.09.2017 14:15 # bushido
    Ну если реально хочет играть в Реале, то по факту следующее лето - последний шанс, так как 27 уже будет. Но надеюсь выбросит это из головы и останется.

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  4. largo-winch 05.09.2017 13:44 # largo-winch
    симулянт хренов на поле и вне поля! чувак даже травму симулирует.
    уберайся в лолигу

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  5. farot 05.09.2017 13:34 # farot
    ну где-то в 35 лет пойдет доигрывать в Испанию. Не исключено

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  6. justbulat 05.09.2017 13:32 # justbulat
    Два поста назад говорил, что хочет выиграть за Челси все трофеи в этом сезоне, сейчас намекает, что свалит с Челси.
    "Эдена привлекает турнир, в котором выступают лучшие клубы континента"
    Тут опечатка видимо, три лучших клуба континента.

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  7. leysan 05.09.2017 13:31 # leysan
    Marca по заказу Переса за год уже начала попытки дестабилизировать обстановку в Челси и столкнуть Азара с Конте.
    Хрен там, не выйдет.

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  8. manutd-20champ 05.09.2017 13:24 # manutd-20champ
    первая крыса обнаружена

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  9. chr1s8rown 05.09.2017 13:15 # chr1s8rown
    норм пристроил братьев. теперь можно сваливатся из щелья.

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  10. j-silver 05.09.2017 13:14 # j-silver
    зп себе вымораживает. куда он денется то, у пенсов его брат в заложниках ах ах ах

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  11. gjchancel 05.09.2017 13:10 # gjchancel
    300млн и ты там дорогой )

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  12. akadam 05.09.2017 13:09 # akadam
    Азар хочет сказать, что пора бы ему поднять зарплату.

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  13. mancunia-planet 05.09.2017 13:01 # mancunia-planet
    уже мечтает и видит себя в Реале, и правильно, на_уй ему этот Челщит нужен

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  14. chelseafanmd 05.09.2017 13:01 # chelseafanmd
    Надо скинуть ему смску)

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