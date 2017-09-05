Роджерс рассказал, насколько тяжело было тренировать "Ливерпуль"

Брендан Роджерс Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс признался, что период работы в "Ливерпуле" был для него "истощающим".

В 2014 году Роджерс оказался всего в двух очках от завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги, однако 17 месяцев спустя, вскоре после начала своего четвертого сезона в мерсисайдском клубе, он был уволен со своего поста.

Отклонив ряд предложений из Англии и Китая, в мае 2016 североирландец вернулся к работе и возглавил "Селтик". Уже в своем первом сезоне Брендан сделал требл, не потерпев ни одного поражения во внутренних соревнованиях. По словам Роджерса, в Глазго он чувствует себя совершенно иначе, нежели в Ливерпуле.

"После "Ливерпуля" мне требовался перерыв. Там я испытывал такое напряжение. Это действовало истощающим образом. Мы даже переехали в Лондон, просто чтобы отдалиться от этого".

"У меня были предложения из Англии и пара из Китая, где были готовы платить очень хорошие деньги, и это выглядело заманчиво для парня из Северной Ирландии".

"Но я должен был присоединиться к одной из крупнейших футбольных организаций в мире и снова обрести давление. Теперь я это получил".

"В "Ливерпуле" ты мог вернуться домой после ничейного результата, и все было нормально. Но в "Селтике" ты обязан побежать в каждом матче. Здесь другое давление", — сообщил Роджерс Liverpool Echo.



Метки Ливерпуль, Роджерс, Селтик

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2017 12:00

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  1. ravi 05.09.2017 12:07 # ravi
    "В "Ливерпуле" ты мог вернуться домой после ничейного результата, и все было нормально. Но в "Селтике" ты обязан побежать в каждом матче. Здесь другое давление
    микрочелик рофлит над ливером

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  2. skychnie-oboi 05.09.2017 12:06 # skychnie-oboi
    Нормально обосцал нас НОС.

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  3. thespur 05.09.2017 12:06 # thespur
    Топарик жуткий

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  4. awesome-arsenal 05.09.2017 12:02 # awesome-arsenal
    "В "Ливерпуле" ты мог вернуться домой после ничейного результата, и все было нормально. Но в "Селтике" ты обязан побежать в каждом матче. Здесь другое давление"
    ЮНВА

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  5. largo-winch 05.09.2017 12:02 # largo-winch
    "В "Ливерпуле" ты мог вернуться домой после ничейного результата, и все было нормально.

    Источник: http://fapl.ru/posts/57117/#reply

    лолкек, тебя поэтому и уволили вообще-то )

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