Роджерс рассказал, насколько тяжело было тренировать "Ливерпуль"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс признался, что период работы в "Ливерпуле" был для него "истощающим".

В 2014 году Роджерс оказался всего в двух очках от завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги, однако 17 месяцев спустя, вскоре после начала своего четвертого сезона в мерсисайдском клубе, он был уволен со своего поста.



Отклонив ряд предложений из Англии и Китая, в мае 2016 североирландец вернулся к работе и возглавил "Селтик". Уже в своем первом сезоне Брендан сделал требл, не потерпев ни одного поражения во внутренних соревнованиях. По словам Роджерса, в Глазго он чувствует себя совершенно иначе, нежели в Ливерпуле.



"После "Ливерпуля" мне требовался перерыв. Там я испытывал такое напряжение. Это действовало истощающим образом. Мы даже переехали в Лондон, просто чтобы отдалиться от этого".



"У меня были предложения из Англии и пара из Китая, где были готовы платить очень хорошие деньги, и это выглядело заманчиво для парня из Северной Ирландии".



"Но я должен был присоединиться к одной из крупнейших футбольных организаций в мире и снова обрести давление. Теперь я это получил".



"В "Ливерпуле" ты мог вернуться домой после ничейного результата, и все было нормально. Но в "Селтике" ты обязан побежать в каждом матче. Здесь другое давление", — сообщил Роджерс Liverpool Echo.