Лукаку рад возвращению Ибрагимовича в "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что лишь приветствует конкуренцию со стороны Златана Ибрагимовича.

Минувшим летом главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо пригласил Лукаку из "Эвертона" на роль основного бомбардира команды — роль, которую в прошлом сезоне исполнял Ибрагимович, наколотив 28 голов до своей травмы.



С тех пор Златан вернулся в "Юнайтед", заключив новый однолетний контракт, а также был заявлен на Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов, что позволяет ему сыграть раньше января, на который изначально ориентировался Моуриньо. Однако появление столь грозного конкурента не страшит Ромелу.



"Я говорил Златану, что надеюсь на его возвращение. Нам нужен его характер. Он добавит много качеств команде и поможет нам в достижении нашей цели — завоевании титула. Будучи нападающим, я не боюсь конкуренции или Златана".



"У меня складывается все по-настоящему хорошо в "Юнайтед". Я хорошо провел предсезонный период, и мне помогло то, что я знал многих игроков прежде".



"Тренер очень мне помог быстро адаптироваться, и пока все очень позитивно. Сейчас я работаю с тренером, у которого хотел играть очень давно, еще с 11 лет. И вместе мы надеемся добиться чего-нибудь особенного", — цитирует Лукаку Sky Sports.