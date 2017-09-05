Азар настраивает "Челси" на победу в Лиге Чемпионов

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что победа в Лиге Чемпионов будет для него приоритетной задачей в этом сезоне.

Перед стартом сезона защитник "Челси" Давид Луис рассказал, что его команда нацелилась на своеобразный покер: "синие" хотят выиграть все четыре турнира, в которых принимают участие.

Азар разделяет амбиции одноклубника, однако приоритет отдает Лиге Чемпионов. Бельгийцу недостает победы в главном европейском турнире, чтобы собрать, наконец, все трофеи в своей коллекции.

"Я хочу победить во всех турнирах, но да, Лига Чемпионов стоит для меня особняком, ведь я никогда ее не выигрывал".

"Четыре года назад нам удалось добраться до полуфинала, но теперь я хочу как минимум сыграть в финале, а как максимум - выиграть турнир. Почему бы нам не сделать это?" - сообщил Азар в интервью Marca.




Метки Азар, Лига Чемпионов, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 05.09.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. agecenter 05.09.2017 11:41 # agecenter
    базару нет амбиции
    только, тащер ты наш, не сливай сезон перед ЧМ как некоторые золомячники и прочие звездные

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  2. blacker19 05.09.2017 11:27 # blacker19
    кто нить с сайта едет на матч с карабахом?

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  3. alexomck 05.09.2017 11:19 # alexomck
    не с этим тренером.

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  4. farot 05.09.2017 11:11 # farot
    изи, изи.
    рил ток

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  5. bootsman 05.09.2017 10:47 # bootsman
    Как много пафоса...

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  6. stepan-jam-boss 05.09.2017 10:29 # stepan-jam-boss
    С Конте неудачников из группы выйти уже успех

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  7. psycho1 05.09.2017 10:17 # psycho1
    Это прямо как Джеррард, настраивающий кого-либо на победу в АПЛ.

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  8. largo-winch 05.09.2017 10:15 # largo-winch
    просто рофел! ну как чувак, который не знает что такое финал ЛЧ, может настроить на победу в ЛЧ???

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  9. chr1s8rown 05.09.2017 10:10 # chr1s8rown
    много болтает.

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  10. staryi-eblan 05.09.2017 10:07 # staryi-eblan
    Ну, если Псж или Атлетико не попадутся в плейоффах, то может доберется до финала.
    ps против Лестера выйдет, наверное

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  11. rayclemence 05.09.2017 10:04 # rayclemence
    Где твоя медаль ЛЧ сучечка?

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  12. cap26 05.09.2017 10:03 # cap26
    Просто Короли! Под главенствованием Императора! Давно уже Лучшие на Британии, должны стремиться стать лучшими в Мире! Поехали!

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