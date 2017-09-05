Азар настраивает "Челси" на победу в Лиге Чемпионов
Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что победа в Лиге Чемпионов будет для него приоритетной задачей в этом сезоне.
Перед стартом сезона защитник "Челси" Давид Луис рассказал, что его команда нацелилась на своеобразный покер: "синие" хотят выиграть все четыре турнира, в которых принимают участие.
Азар разделяет амбиции одноклубника, однако приоритет отдает Лиге Чемпионов. Бельгийцу недостает победы в главном европейском турнире, чтобы собрать, наконец, все трофеи в своей коллекции.
"Я хочу победить во всех турнирах, но да, Лига Чемпионов стоит для меня особняком, ведь я никогда ее не выигрывал".
"Четыре года назад нам удалось добраться до полуфинала, но теперь я хочу как минимум сыграть в финале, а как максимум - выиграть турнир. Почему бы нам не сделать это?" - сообщил Азар в интервью Marca.
05.09.2017 10:00
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Последние комментарии:
базару нет амбиции
только, тащер ты наш, не сливай сезон перед ЧМ как некоторые золомячники и прочие звездные
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кто нить с сайта едет на матч с карабахом?
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не с этим тренером.
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изи, изи.
рил ток
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Как много пафоса...
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С Конте неудачников из группы выйти уже успех
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Это прямо как Джеррард, настраивающий кого-либо на победу в АПЛ.
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просто рофел! ну как чувак, который не знает что такое финал ЛЧ, может настроить на победу в ЛЧ???
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много болтает.
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Ну, если Псж или Атлетико не попадутся в плейоффах, то может доберется до финала.
ps против Лестера выйдет, наверное
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Где твоя медаль ЛЧ сучечка?
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Просто Короли! Под главенствованием Императора! Давно уже Лучшие на Британии, должны стремиться стать лучшими в Мире! Поехали!
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