Азар настраивает "Челси" на победу в Лиге Чемпионов

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что победа в Лиге Чемпионов будет для него приоритетной задачей в этом сезоне.

Перед стартом сезона защитник "Челси" Давид Луис рассказал, что его команда нацелилась на своеобразный покер: "синие" хотят выиграть все четыре турнира, в которых принимают участие.



Азар разделяет амбиции одноклубника, однако приоритет отдает Лиге Чемпионов. Бельгийцу недостает победы в главном европейском турнире, чтобы собрать, наконец, все трофеи в своей коллекции.



"Я хочу победить во всех турнирах, но да, Лига Чемпионов стоит для меня особняком, ведь я никогда ее не выигрывал".



"Четыре года назад нам удалось добраться до полуфинала, но теперь я хочу как минимум сыграть в финале, а как максимум - выиграть турнир. Почему бы нам не сделать это?" - сообщил Азар в интервью Marca.