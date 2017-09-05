Гвардиола и Агуэро: все уже решено?

Хосеп Гвардиола полагается в том числе на интуицию, и если что-то наталкивает его на мысль, что у игрока нет будущего в клубе, переубедить каталонца почти невозможно. И в последнее время кажется, что очередным поверженным авторитетом главного тренера "Манчестер Сити" станет нападающий Серхио Агуэро.

На каком-то отрезке футболист еще может оказаться полезным и даже сыграть серьезную роль в команде Пепа, но обычно это вынужденное доверие, не меняющее изначальную позицию тренера. Вспомнить можно Самюэля Это'О, выигравшего с "Барселоной" "требл" в сезоне 2008/09, но еще до этого не рассматривавшегося Гвардиолой в перспективе развития команды.



Неудивительно, что после прихода экс-наставника "Баварии" в "Манчестер Сити" в поле сомнения попали, по сути, все игроки, определявшие успехи команд Роберто Манчини и Мануэля Пеллегрини. Это, наверняка, касается и Венсана Компани, жизнь которого в клубе продлилась только из-за огромных проблем в обороне и отсутствия хоть сколько-нибудь сопоставимых с бельгийцем фигур. Джо Харт покинул "Сити" еще прошлым летом, Яя Туре был оставлен вне заявки на Лигу Чемпионов, но все же вернулся в состав из-за недостатка кадров в центральной линии и публичных извинений за поведение его агента. Туре даже продлили, но только для глубины состава — и с учетом характеристик, отличающих его от остальных центральных полузащитников "горожан".



Серхио Агуэро в прошлом сезоне, как и всегда, стал лучшим бомбардиром "Манчестер Сити", забив в чемпионате 20 мячей — при том, что сезон стал для него наиболее сложным по нескольким причинам. Во всех турнирах аргентинец отметился 33 голами, и только Харри Кейн из "Тоттенхэма" мог похвалиться лучшим результатом среди всех футболистов Премьер-Лиги. Но мнение Гвардиолы по Агуэро сформировалось раньше — и все указывает на то, что нынешний менеджер манкунианцев готов попрощаться с аргентинцем при верной выгодной возможности.



Вряд ли среди болельщиков "Манчестер Сити" был и есть футболист популярнее. После появления Серхио в чемпионате Англии ни один игрок не имел таких же показателей средней результативности, и за шесть лет Агуэро уверенно прошел путь ко второму месту в числе лучших бомбардиров в истории клуба. Он забивал больше любого партнера в каждом сезоне, был лучшим бомбардиром Премьер-Лиги и символом всех успехов коллектива. Его гол в ворота КПР — исторический момент, принесший команде Манчини чемпионство в 2012 году. Когда "Сити" терпел неудачи на европейской арене, Агуэро был едва ли не единственным примером игрока топ-уровня, тянувшего команду к континентальной элите — достаточно сказать о его хет-трике в ворота мюнхенской "Баварии", сделавший победу при типично посредственной игре "Сити".



Агуэро был звездой "Сити" "номер один", и Мануэль Пеллегрини не раз повторял, что считает Куна третьим футболистом мира после Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Даже если это было преувеличением, сложно поспорить с тем, что в Европе в последнее десятилетие были единицы форвардов такого же класса. У Харри Кейна есть свои преимущества перед аргентинцем, но Кун по-прежнему сильнейший "финишер" английского чемпионата — и небольшая потеря скорости в его игре не сказалась на феноменальном умении завершать атаки из не самых удобных позиций.



Для Гвардиолы этого было мало, и его отношения с Серхио выглядели прохладными с самого начала. Скорее всего, будь Агуэро в возрасте Яя Туре, момент прощания с ним мог наступить еще прошлым летом. На стартовом этапе менеджер также не имел в своем расположении юного бразильца Габриэля Жезуса, потому Агуэро по привычке стал тем, кто определял результативность команды. Тем не менее, Гвардиола, хваля Серхио после той или иной встречи, все равно не забывал добавить: он хочет видеть от него больше, когда речь идет о взаимодействии с партнерами на предпоследнем этапе атаки. Одним словом, хочет видеть в нем атакующего полузащитника, а не чистого форварда (вполне английского типа), которым всегда был Агуэро. В выездной встрече с "Барселоной" прошлой осенью Гвардиола перешел к действию: "Сити" играл без Куна и без чистого форварда, но проиграл каталонцам со счетом 4:0.



Деклассирование "горожан" в тот вечер, конечно, не было связано с отсутствием Агуэро — как, впрочем, и мнение Гвардиолы о нем необязательно отталкивается от стиля игры аргентинца. Пеп, как тренер-диктатор, хочет полного изменения образа и отказа от привычных лиц. Это сыграло свою роль в отношении к Агуэро. Когда зимой с эффектом в команду ворвался Жезус, Кун уже оказался на скамейке запасных. Вероятно, если бы ни травма бразильца, вернувшая Серхио на первые роли, он мог покинуть клуб уже этим летом.



Гвардиола убежден, что Жезус может быть настолько же продуктивен, как и прежний герой "Сити", но все же это рискованная игра. Бразилец еще слишком юн, несмотря на его впечатляющий старт, а Агуэро еще не настолько стар (29 лет), чтобы заранее списывать его со счетов. При этом, Гвардиола в своей упертости игнорирует важные нюансы. Агуэро не выглядит тем же игроком, выходя со скамейки. Он — форвард, привыкший к игре в старте и требующий внимания, и его эффективность как "опции" обязательно снизится. В первых двух встречах бразилец и аргентинец играли в паре, но уже в третьем матче Гвардиола оставил Агуэро на скамейке. Еще больше об отношении каталонца могли сказать слухи последнего дня в работе трансферного окна, когда "Сити" предположительно рассматривал вариант размена Агуэро на Алексиса Санчеса с доплатой.



Серхио Агуэро — самая яркая личность в достаточно бедном на харизму "Манчестер Сити" новой эры, априори не заслуживающий такого отношения. Не исключено, что это отношение может оказаться ошибочным с чисто спортивной точки зрения, и взятые риски сыграют против нынешнего менеджера "Сити". Но вряд ли что-то изменится. Да, когда-то Серхио Агуэро говорил, что не покинет "Сити" до тех пор, пока команда не выиграет Лигу Чемпионов, что вылилось в популярную шутку о том, что Кун, в конце концов, завершит на "Этихад" свою карьеру. В планы бомбардира, похоже, основательно вмешался Пеп Гвардиола: если тот принимает решение избавиться от игрока, то переубедить его почти невозможно, и неминуемое откладывается только под влиянием обстоятельств. Именно это, скорее всего, и происходит сейчас с Агуэро.



Иван Громиков специально для FAPL.ru