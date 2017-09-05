Деле Алли может быть наказан за неприличный жест

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли может подвергнуться дисциплинарному наказанию со стороны ФИФА за неприличный жест во время матча сборной Англии против Словакии.

Накануне вечером Алли помог англичанам отпраздновать волевую победу на "Уэмбли" со счетом 2:1 и сделать большой шаг на пути к финальной стадии Чемпионата Мира 2018 года в России.



За 13 минут до окончания этого матча Деле был сбит на подступах к штрафной площади Мартином Шкртелом, однако рефери Клеман Тюрпен разрешил продолжить игру. Расстроенный Алли показал в сторону арбитра средний палец.



Как сообщает The Guardian, этот инцидент может заинтересовать ФИФА. Например, в марте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси схлопотал штраф на 8 тысяч фунтов и дисквалификацию на четыре матча за то, что накричал на ассистента рефери.



При этом сам Алли поспешил извиниться за свой поступок и пояснить, что его жест был обращен вовсе не к рефери, а к другу и бывшему одноклубнику Кайлу Уолкеру.



"Просто, чтобы прояснить ситуацию: показанный сегодня вечером жест был шуткой между мной и моим хорошим другом Кайлом Уолкером! Прошу прощения, если это кого-либо обидело! Было замечательно добиться победы", — написал Алли в Твиттере.



Главный тренер англичан Гарет Саутгейт также попытался замять инцидент с 21-летним полузащитником.



"Я не видел этого, но я в курсе. Деле и Кайл дурачились, и Деле сделал жест по направлению Кайла. Я не знаю, что было видно людям и с какого ракурса. У них странный способ общения, но именно так они объяснили это мне", — сообщил Саутгейт.