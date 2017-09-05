"Тоттенхэм" возобновит интерес к Баркли зимой

"Тоттенхэм" возобновит интерес к полузащитнику "Эвертона" Россу Баркли и надеется заполучить игрока в январе со значительной скидкой.

Несмотря на то, что "шпоры" долго претендовали на Росса, в заключительный день трансферного окна с предложением по игроку обратился только "Челси". Баркли оказался несговорчивым и неожиданно отверг идею с переездом на "Стэмфорд Бридж".



Как сообщает ESPN, "шпоры" отказались от притязаний на Росса этим летом, поскольку англичанин еще восстанавливается от травмы бедра и сможет вернуться на поле только через несколько месяцев.



Тем не менее, в январе "Тоттенхэм" возобновит интерес к Баркли и даже надеется урвать 24-летнего игрока со скидкой. "Эвертон" же предпочтет продать Росса зимой: другой возможности выручить за него деньги у "ирисок" просто не осталось.