"Тоттенхэм" возобновит интерес к Баркли зимой

Росс Баркли "Тоттенхэм" возобновит интерес к полузащитнику "Эвертона" Россу Баркли и надеется заполучить игрока в январе со значительной скидкой.

Несмотря на то, что "шпоры" долго претендовали на Росса, в заключительный день трансферного окна с предложением по игроку обратился только "Челси". Баркли оказался несговорчивым и неожиданно отверг идею с переездом на "Стэмфорд Бридж".

Как сообщает ESPN, "шпоры" отказались от притязаний на Росса этим летом, поскольку англичанин еще восстанавливается от травмы бедра и сможет вернуться на поле только через несколько месяцев.

Тем не менее, в январе "Тоттенхэм" возобновит интерес к Баркли и даже надеется урвать 24-летнего игрока со скидкой. "Эвертон" же предпочтет продать Росса зимой: другой возможности выручить за него деньги у "ирисок" просто не осталось.




Метки Баркли, Тоттенхэм, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 05.09.2017 07:00

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  1. ray-black 05.09.2017 08:30 # ray-black
    Правильно. Если Росс еще хочет спасти свою карьеру, то ему надо к Почеттино. А на скамейке челси загнется окончательно.

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  2. guardian95 05.09.2017 07:00 # guardian95
    круто че..

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