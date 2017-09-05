Руни объяснится перед Куманом

Уэйн Руни и Рональд Куман Во вторник нападающий Уэйн Руни объяснится за свое поведение перед главным тренером "Эвертона" Рональдом Куманом.

Перед возвращением Руни из "Манчестер Юнайтед" Куман предупредил, что не потерпит инцидентов со стороны Уэйна за пределами поля. Со старта сезона прошло всего три тура, а ветеран уже успел нарушить обещание, данное тренеру.

На прошлой неделе Руни был арестован возле своего дома в графстве Чешир за вождение в нетрезвом виде. Теперь Уэйну предстоит предстать перед судом, который состоится 18 сентября.

Во вторник же Уэйн встретится с Куманом, чтобы объяснить свое поведение в личной беседе. Не исключено, что разговор завершится наказанием - пресса утверждает, что нападающий может нарваться на внушительный штраф в размере двухнедельного оклада.




Метки Куман, Руни, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 05.09.2017 06:00

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  1. van-der-slav 05.09.2017 07:42 # van-der-slav
    Ужас какой, штраф на две недельки

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  2. chebrec 05.09.2017 06:04 # chebrec
    Понять и простить

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  3. m-ballack 05.09.2017 06:03 # m-ballack
    Хороший нап, десятку собьет.

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