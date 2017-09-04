Сборная Англии одержала волевую победу над словаками

Маркус Рэшфорд и Эрик Дайер Голы Эрика Дайера и Маркуса Рэшфорда позволили англичанам одержать волевую победу над сборной Словакии со счетом 2:1 и сделать большой шаг на пути к Чемпионату Мира 2018 года.

Относительно победы 0:4 в гостях у Мальты главный тренер Гарет Саутгейт англичан внедрил в стартовый состав Эрика Дайера и Маркуса Рэшфорда, которые заменили Джейка Ливермора и Рахима Стерлинга.

Счет в матче на "Уэмбли" был открыт уже на третьей минуте, когда Рэшфорд грубейшим образом потерял мяч на своей половине поля. Гости тут же организовали контратаку, и Станислав Лободка, сыграв в стенку с партнером, выскочил прямо на Джо Харта и технично пробил мимо голкипера — 0:1.

Англия постепенно пришла в себя и наладила хороший контроль над мячом, но кроме нескольких неточных ударов ничего не создала. Словакия чувствовала себя достаточно уверенно, однако до перерыва не выстояла. На 37-й минуте Дайер сыграл на опережение и в касание поразил ногой ближнюю "девятку" после подачи Рэшфордом углового — 1:1.

Во втором тайме англичанам уже не потребовалось времени на раскачку, они выглядели гораздо нацеленнее на ворота, нежели до перерыва. Однако на 55-й минуте хозяева позволили сопернику разыграть хорошую комбинацию, в завершении которой Адам Немец принял мяч грудью и попытался расстрелять Харта, но тот был надежен.

Как это нередко бывает, не забиваешь ты — забивают тебе. На 59-й минуте Рэшфорд, не встретив сопротивления на подступах к штрафной площади, решился на дальний удар и попал точно в угол — 2:1.

Заключительные полчаса прошли очень спокойно. Словакия даже не попыталась отыграться, значительно упростив жизнь англичанам.

Как и в предыдущем матче, Англия добилась положительного результата, но вновь показала игру, вызывающую много вопросов. Возможно, так даже к лучшему, ведь это не создает завышенных ожиданий. Подопечные Гарета Саутгейта одолели своего главного преследователя в отборочной группе и практически обеспечили себе поездку в Россию следующим летом.

Сборная Англии — сборная Словакии — 2:1 (1:1)

Голы: Дайер 37, Рэшфорд 59 — Лоботка 3.

Англия: Харт, Уолкер, Кэхилл, Джонс, Бертран, Дайер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Стерлинг 83), Алли (Ливермор 90), Рэшфорд (Уэлбек 84), Кейн.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Губочан, Лоботка, Шкриньяр, Вайсс (Руснак 68), Хамшик (Дудв 79), Мак, Немец (Дюриш 69).

Предупреждения: Дайер — Шкриньяр.



Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Словакии

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2017 23:35

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 05.09.2017 00:41 # mancunia-planet
    Ничего не меняется, пенсы долбойобы

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  2. gidro-met 05.09.2017 00:10 # gidro-met
    пипл, кароч харош тут ноулайфить

    пора уже и честь знать

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  3. gidro-met 05.09.2017 00:08 # gidro-met
    Станислав Лободка >> вся защита скума

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  4. gidro-met 05.09.2017 00:05 # gidro-met
    народ, кажется с уходом Моеса теперь уже точно определился самый глупый тренер Апль (Де БУр не всчет ибо не тренер вовсе)

    1. Арсен Венгер
    2. Жозе Жулиньо
    3. Пеп Гадалона

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  5. gidro-met 04.09.2017 23:59 # gidro-met
    У меня больше постов, чем у Вас вместе взятых.

    отче

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  6. antuanpdf 04.09.2017 23:58 # antuanpdf
    Каратель всея АПЛ подрастает))

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  7. gidro-met 04.09.2017 23:58 # gidro-met
    какая же Англия топовая сборка

    даже полурезервом отдраконила упёртых выскочек.

    Быстрее бы уже Саксы встретили и нагнули соперника типо Франции-Германии. вот это буде хайпа

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  8. gidro-met 04.09.2017 23:55 # gidro-met
    Как информирует football.fr, 67-летний наставник "канониров" в качестве самой грозной атакующей силы в мировом футболе будущего выделил трио французского ПСЖ в лице Неймара, Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе.

    Ну не Глупо?

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  9. paul-shark 04.09.2017 23:49 # paul-shark
    Лучший игрок матча - Окслейд-Чемберлейн.

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  10. mancityman 04.09.2017 23:48 # mancityman
    горбачев

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  11. bezviz 04.09.2017 23:45 # bezviz
    если бы не привезло гол скамовское отродие то выиграли бы спокойно 2-0

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  12. monsieurgood 04.09.2017 23:43 # monsieurgood
    Всех с победой, котятки. dobra noc

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  13. england 04.09.2017 23:43 # england
    На классе, всех с победой!

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  14. ian 04.09.2017 23:41 # ian
    Скорее Решфорд выиграет ЗМ, чем Азар.
    Игроки МЮ снова тащат Англию.

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  15. farot 04.09.2017 23:40 # farot
    Окс 2 матча на фланге отыграл. Странно, что еще не отказался за сборную выступать

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  16. imf-tau 04.09.2017 23:39 # imf-tau
    Победа вопреки Кихилу, Решфорд топарь.

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