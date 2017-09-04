Сборная Англии одержала волевую победу над словаками

Голы Эрика Дайера и Маркуса Рэшфорда позволили англичанам одержать волевую победу над сборной Словакии со счетом 2:1 и сделать большой шаг на пути к Чемпионату Мира 2018 года.

Относительно победы 0:4 в гостях у Мальты главный тренер Гарет Саутгейт англичан внедрил в стартовый состав Эрика Дайера и Маркуса Рэшфорда, которые заменили Джейка Ливермора и Рахима Стерлинга.



Счет в матче на "Уэмбли" был открыт уже на третьей минуте, когда Рэшфорд грубейшим образом потерял мяч на своей половине поля. Гости тут же организовали контратаку, и Станислав Лободка, сыграв в стенку с партнером, выскочил прямо на Джо Харта и технично пробил мимо голкипера — 0:1.



Англия постепенно пришла в себя и наладила хороший контроль над мячом, но кроме нескольких неточных ударов ничего не создала. Словакия чувствовала себя достаточно уверенно, однако до перерыва не выстояла. На 37-й минуте Дайер сыграл на опережение и в касание поразил ногой ближнюю "девятку" после подачи Рэшфордом углового — 1:1.



Во втором тайме англичанам уже не потребовалось времени на раскачку, они выглядели гораздо нацеленнее на ворота, нежели до перерыва. Однако на 55-й минуте хозяева позволили сопернику разыграть хорошую комбинацию, в завершении которой Адам Немец принял мяч грудью и попытался расстрелять Харта, но тот был надежен.



Как это нередко бывает, не забиваешь ты — забивают тебе. На 59-й минуте Рэшфорд, не встретив сопротивления на подступах к штрафной площади, решился на дальний удар и попал точно в угол — 2:1.



Заключительные полчаса прошли очень спокойно. Словакия даже не попыталась отыграться, значительно упростив жизнь англичанам.



Как и в предыдущем матче, Англия добилась положительного результата, но вновь показала игру, вызывающую много вопросов. Возможно, так даже к лучшему, ведь это не создает завышенных ожиданий. Подопечные Гарета Саутгейта одолели своего главного преследователя в отборочной группе и практически обеспечили себе поездку в Россию следующим летом.



Сборная Англии — сборная Словакии — 2:1 (1:1)



Голы: Дайер 37, Рэшфорд 59 — Лоботка 3.



Англия: Харт, Уолкер, Кэхилл, Джонс, Бертран, Дайер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Стерлинг 83), Алли (Ливермор 90), Рэшфорд (Уэлбек 84), Кейн.



Словакия: Дубравка, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Губочан, Лоботка, Шкриньяр, Вайсс (Руснак 68), Хамшик (Дудв 79), Мак, Немец (Дюриш 69).



Предупреждения: Дайер — Шкриньяр.