Сборная Англии одержала волевую победу над словаками
Голы Эрика Дайера и Маркуса Рэшфорда позволили англичанам одержать волевую победу над сборной Словакии со счетом 2:1 и сделать большой шаг на пути к Чемпионату Мира 2018 года.
Относительно победы 0:4 в гостях у Мальты главный тренер Гарет Саутгейт англичан внедрил в стартовый состав Эрика Дайера и Маркуса Рэшфорда, которые заменили Джейка Ливермора и Рахима Стерлинга.
Счет в матче на "Уэмбли" был открыт уже на третьей минуте, когда Рэшфорд грубейшим образом потерял мяч на своей половине поля. Гости тут же организовали контратаку, и Станислав Лободка, сыграв в стенку с партнером, выскочил прямо на Джо Харта и технично пробил мимо голкипера — 0:1.
Англия постепенно пришла в себя и наладила хороший контроль над мячом, но кроме нескольких неточных ударов ничего не создала. Словакия чувствовала себя достаточно уверенно, однако до перерыва не выстояла. На 37-й минуте Дайер сыграл на опережение и в касание поразил ногой ближнюю "девятку" после подачи Рэшфордом углового — 1:1.
Во втором тайме англичанам уже не потребовалось времени на раскачку, они выглядели гораздо нацеленнее на ворота, нежели до перерыва. Однако на 55-й минуте хозяева позволили сопернику разыграть хорошую комбинацию, в завершении которой Адам Немец принял мяч грудью и попытался расстрелять Харта, но тот был надежен.
Как это нередко бывает, не забиваешь ты — забивают тебе. На 59-й минуте Рэшфорд, не встретив сопротивления на подступах к штрафной площади, решился на дальний удар и попал точно в угол — 2:1.
Заключительные полчаса прошли очень спокойно. Словакия даже не попыталась отыграться, значительно упростив жизнь англичанам.
Как и в предыдущем матче, Англия добилась положительного результата, но вновь показала игру, вызывающую много вопросов. Возможно, так даже к лучшему, ведь это не создает завышенных ожиданий. Подопечные Гарета Саутгейта одолели своего главного преследователя в отборочной группе и практически обеспечили себе поездку в Россию следующим летом.
Сборная Англии — сборная Словакии — 2:1 (1:1)
Голы: Дайер 37, Рэшфорд 59 — Лоботка 3.
Англия: Харт, Уолкер, Кэхилл, Джонс, Бертран, Дайер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Стерлинг 83), Алли (Ливермор 90), Рэшфорд (Уэлбек 84), Кейн.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Губочан, Лоботка, Шкриньяр, Вайсс (Руснак 68), Хамшик (Дудв 79), Мак, Немец (Дюриш 69).
Предупреждения: Дайер — Шкриньяр.
04.09.2017 23:35
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Ничего не меняется, пенсы долбойобы
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пипл, кароч харош тут ноулайфить
пора уже и честь знать
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Станислав Лободка >> вся защита скума
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народ, кажется с уходом Моеса теперь уже точно определился самый глупый тренер Апль (Де БУр не всчет ибо не тренер вовсе)
1. Арсен Венгер
2. Жозе Жулиньо
3. Пеп Гадалона
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У меня больше постов, чем у Вас вместе взятых.
отче
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Каратель всея АПЛ подрастает))
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какая же Англия топовая сборка
даже полурезервом отдраконила упёртых выскочек.
Быстрее бы уже Саксы встретили и нагнули соперника типо Франции-Германии. вот это буде хайпа
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Как информирует football.fr, 67-летний наставник "канониров" в качестве самой грозной атакующей силы в мировом футболе будущего выделил трио французского ПСЖ в лице Неймара, Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе.
Ну не Глупо?
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Лучший игрок матча - Окслейд-Чемберлейн.
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горбачев
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если бы не привезло гол скамовское отродие то выиграли бы спокойно 2-0
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Всех с победой, котятки. dobra noc
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На классе, всех с победой!
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Скорее Решфорд выиграет ЗМ, чем Азар.
Игроки МЮ снова тащат Англию.
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Окс 2 матча на фланге отыграл. Странно, что еще не отказался за сборную выступать
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Победа вопреки Кихилу, Решфорд топарь.
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