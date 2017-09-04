Хассельбайнк возглавил аутсайдера Лиги Один

Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк получил новую работу на тренерском поприще, возглавив клуб Лиги Один "Нортхэмптон Таун".

Хассельбайнк находился без работы с ноября 2016, когда он покинул "Куинз Парк Рейнджерс". А прежде Джимми Флойд трудился в "Бертоне".



После внушительного перерыва 45-летний голландец решил возобновить тренерскую деятельность и в борьбе за вакансию в "Нортхэмптоне" опередил таких специалистов, как Стив Коттерилл и Крис Пауэлл.



Контракт Хассельбайнка с "Нортхэмптоном", проигравшим все четыре матча нового сезона Лиги Один с общей разницей 2:10, рассчитан на три года.