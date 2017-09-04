Хассельбайнк возглавил аутсайдера Лиги Один

Джимми Флойд Хассельбайнк Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк получил новую работу на тренерском поприще, возглавив клуб Лиги Один "Нортхэмптон Таун".

Хассельбайнк находился без работы с ноября 2016, когда он покинул "Куинз Парк Рейнджерс". А прежде Джимми Флойд трудился в "Бертоне".

После внушительного перерыва 45-летний голландец решил возобновить тренерскую деятельность и в борьбе за вакансию в "Нортхэмптоне" опередил таких специалистов, как Стив Коттерилл и Крис Пауэлл.

Контракт Хассельбайнка с "Нортхэмптоном", проигравшим все четыре матча нового сезона Лиги Один с общей разницей 2:10, рассчитан на три года.



Метки Нортхэмптон, тренеры, Хассельбайнк

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2017 22:00

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  1. largo-winch 04.09.2017 23:11 # largo-winch
    Клуб, который не заслуживает такого физрука

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  2. muaxaxaxa 04.09.2017 22:33 # muaxaxaxa
    Нортхэмптон рип.

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  3. pautinho 04.09.2017 22:26 # pautinho
    Если уволят, то на понижение путь один - в челче

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  4. sexan 04.09.2017 22:18 # sexan
    Джимми теперь земеля.)))

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