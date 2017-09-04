Хассельбайнк возглавил аутсайдера Лиги Один
Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк получил новую работу на тренерском поприще, возглавив клуб Лиги Один "Нортхэмптон Таун".
Хассельбайнк находился без работы с ноября 2016, когда он покинул "Куинз Парк Рейнджерс". А прежде Джимми Флойд трудился в "Бертоне".
После внушительного перерыва 45-летний голландец решил возобновить тренерскую деятельность и в борьбе за вакансию в "Нортхэмптоне" опередил таких специалистов, как Стив Коттерилл и Крис Пауэлл.
Контракт Хассельбайнка с "Нортхэмптоном", проигравшим все четыре матча нового сезона Лиги Один с общей разницей 2:10, рассчитан на три года.
04.09.2017 22:00
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Последние комментарии:
Клуб, который не заслуживает такого физрука
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Нортхэмптон рип.
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Если уволят, то на понижение путь один - в челче
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Джимми теперь земеля.)))
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