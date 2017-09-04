УЕФА не будет проверять "Сити" на нарушение правил ФФП

УЕФА не будет проверять "Манчестер Сити" на предмет возможных нарушений правил финансового фейр-плей после жалобы Ла Лиги.

Еще на прошлой неделе УЕФА начал расследование в отношении ПСЖ, который минувшим летом приобрел за рекордные для мирового футбола 200 миллионов фунтов Неймара, а также согласовал аренду с последующим выкупом за 166 млн. фунтов Килиана Мбаппе.



Это совпало с подачей Ла Лигой официальной жалобы: испанские футбольные власти попросили своих коллег из европейской организации проверить ПСЖ и "Сити" на предмет ФФП. Однако активность "горожан" на трансферном рынке не кажется УЕФА подозрительной.



"В отношении "Манчестер Сити" не ведется расследования насчет правил финансового фейр-плей. Любая информация насчет подобного расследования является несостоятельной", — сообщил официальный представитель УЕФА.



Добавим, что минувшим летом "Сити" инвестировал более 200 млн. фунтов в новых игроков, а также было готов выложить еще 60 млн. за нападающего Алексиса Санчеса, но в последний момент "Арсенал" передумал продавать своего игрока.