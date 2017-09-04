Венгер: "Глупо вычеркивать нас из претендентов на титул"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что будет глупо вычеркивать "канониров" из претендентов на титул уже сейчас.
После трех стартовых туров Премьер-Лиги "пушкари" слоняются в подвале турнирной таблицы, набрав всего три очка и уступив "Стоуку" и "Ливерпулю". Несмотря на отставание от конкурентов, Венгер уверен: эксперты ошиблись, исключив "Арсенал" из претендентов на титул.
"Люди слишком быстро составляют мнение о командах и игроках. Мы должны продолжать верить в наши сильные качества, а наши болельщики - поддерживать нас изо всех сил".
"Не забывайте, что месяц назад мы выиграли Суперкубок Англии, а за два месяца до этого - Кубок Англии. И все это мы сделали теми же игроками".
"Игроки высокого уровня не сдаются тогда, когда сдаются обычные игроки. Поэтому будет абсолютной глупостью утверждать, что мы вылетели из чемпионской гонки", - сообщил Венгер beinSPORT.
04.09.2017 20:00
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Последние комментарии:
Глупо НЕ вычеркивать.
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вью в стиле внегре
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Он уже начинает напоминать Настоящего Мэтра - Блохина. Еще чуть-чуть, совсем немного и настанет сущий ад.
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Как уже написали выше, Арсенал последние лет 10 не является претендентом на титул, к сожалению.
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Глупо-имя очередного пинса?
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Да вас чудаков на букву ''м'' нужно в футбольную лигу Уэльса перевести, чтобы не позорили АПЛ
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Венгерыч, зачем что то говорить сейчас? Думаю после таких провалов в игре и обстановке нужно тупо молчать и работать. Стараться что то изменить. Уж больно не подходящее время говорить сейчас о чемпионстве, когда все рушится буквально на глазах, нужно искать выход а не балаболить на публику, свои злятся чужие ржут.
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Когда настроения нет я читаю его вьюхи
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вас туда никто туда и не записывал уже лет 10.
спойлерю как это будет:
сначала венгер говорит о титуле,потому о попадании в четверку, потом о концентрации на своей игре.
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Завалите уже его кто нибудь!)))
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кто такой этот наглый Глупо?
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Хех))
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лутший
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