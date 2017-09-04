Венгер: "Глупо вычеркивать нас из претендентов на титул"

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что будет глупо вычеркивать "канониров" из претендентов на титул уже сейчас.

После трех стартовых туров Премьер-Лиги "пушкари" слоняются в подвале турнирной таблицы, набрав всего три очка и уступив "Стоуку" и "Ливерпулю". Несмотря на отставание от конкурентов, Венгер уверен: эксперты ошиблись, исключив "Арсенал" из претендентов на титул.

"Люди слишком быстро составляют мнение о командах и игроках. Мы должны продолжать верить в наши сильные качества, а наши болельщики - поддерживать нас изо всех сил".

"Не забывайте, что месяц назад мы выиграли Суперкубок Англии, а за два месяца до этого - Кубок Англии. И все это мы сделали теми же игроками".

"Игроки высокого уровня не сдаются тогда, когда сдаются обычные игроки. Поэтому будет абсолютной глупостью утверждать, что мы вылетели из чемпионской гонки", - сообщил Венгер beinSPORT.




Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 04.09.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. mrork 04.09.2017 21:40 # mrork
    Глупо НЕ вычеркивать.

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  2. manutd-20champ 04.09.2017 21:38 # manutd-20champ
    вью в стиле внегре

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  3. vyrentz 04.09.2017 21:23 # vyrentz
    Он уже начинает напоминать Настоящего Мэтра - Блохина. Еще чуть-чуть, совсем немного и настанет сущий ад.

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  4. sashaussr 04.09.2017 21:12 # sashaussr
    Как уже написали выше, Арсенал последние лет 10 не является претендентом на титул, к сожалению.

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  5. paul-shark 04.09.2017 20:56 # paul-shark
    Глупо-имя очередного пинса?

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  6. monsieurgood 04.09.2017 20:56 # monsieurgood
    Да вас чудаков на букву ''м'' нужно в футбольную лигу Уэльса перевести, чтобы не позорили АПЛ

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  7. saladdin81 04.09.2017 20:54 # saladdin81
    Венгерыч, зачем что то говорить сейчас? Думаю после таких провалов в игре и обстановке нужно тупо молчать и работать. Стараться что то изменить. Уж больно не подходящее время говорить сейчас о чемпионстве, когда все рушится буквально на глазах, нужно искать выход а не балаболить на публику, свои злятся чужие ржут.

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  8. babsez 04.09.2017 20:54 # babsez
    Когда настроения нет я читаю его вьюхи

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  9. pauk 04.09.2017 20:42 # pauk
    вас туда никто туда и не записывал уже лет 10.
    спойлерю как это будет:
    сначала венгер говорит о титуле,потому о попадании в четверку, потом о концентрации на своей игре.

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  10. rollik707 04.09.2017 20:19 # rollik707
    Завалите уже его кто нибудь!)))

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  11. toothache 04.09.2017 20:18 # toothache
    кто такой этот наглый Глупо?

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  12. kesh 04.09.2017 20:07 # kesh
    Хех))

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  13. rvota 04.09.2017 20:06 # rvota
    лутший

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