Венгер: "Глупо вычеркивать нас из претендентов на титул"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что будет глупо вычеркивать "канониров" из претендентов на титул уже сейчас.

После трех стартовых туров Премьер-Лиги "пушкари" слоняются в подвале турнирной таблицы, набрав всего три очка и уступив "Стоуку" и "Ливерпулю". Несмотря на отставание от конкурентов, Венгер уверен: эксперты ошиблись, исключив "Арсенал" из претендентов на титул.



"Люди слишком быстро составляют мнение о командах и игроках. Мы должны продолжать верить в наши сильные качества, а наши болельщики - поддерживать нас изо всех сил".



"Не забывайте, что месяц назад мы выиграли Суперкубок Англии, а за два месяца до этого - Кубок Англии. И все это мы сделали теми же игроками".



"Игроки высокого уровня не сдаются тогда, когда сдаются обычные игроки. Поэтому будет абсолютной глупостью утверждать, что мы вылетели из чемпионской гонки", - сообщил Венгер beinSPORT.