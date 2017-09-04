Баркли не перешел в "Челси", потому что Конте выключил телефон
Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Ньюкасла" и "Бернли" Джоуи Бартон знает, почему трансфер Росса Баркли в "Челси" сорвался: главный тренер "синих" Антонио Конте выключил телефон в заключительный день августа.
В последний день трансферного окна "Эвертон" согласовал продажу Баркли на "Стэмфорд Бридж", однако игрок внезапно передумал и принял решение остаться.
Со слов Бартона, изначально Росс добивался определенности насчет игровой позиции. Представители игрока даже созванивались с Конте, однако итальянец выключил телефон: такое отношение к себе Баркли не потерпел.
"Мне рассказали очень интересный инсайд, связанный с переходом Росса Баркли. Его агенты пытались связаться с Конте в заключительный день трансферного окна, но он выключил телефон".
"Росс хотел узнать, на какой позиции будет играть в "Челси", но Конте просто выключил телефон и был недоступен. Вот почему Баркли струсил и отказался от перехода".
"Он подумал, что раз тренер не отвечает на мой звонок, значит, он не слишком-то хочет видеть меня в команде. Именно поэтому он вернулся в "Эвертон", - рассказал Бартон talkSPORT.
04.09.2017 19:00
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Последние комментарии:
как все подгорают от Конте....хотя есть из за чего, налил всем соперникам по бокалу))
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Помнится лет 7 назад Бартон потушил сигарету об глаз одноклубника.
Могут ли ещё оставаться вопросы о его адекватности?
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Главный герой летнего ТО телефон Конте!
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чет уже ржачно от этих историй с телефоном, жду продолжение)
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опять Бартон?! он сутенер что ли какой, откуда он все знает?
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Все же до чего же уебищный клуб Челсеа, такой цирк творится при трансферах
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Нах таких игроков.....если так дело было.
Да и вообще, че за дела если каждый потенциальный игрок будет звонить Возможно Будущему тренеру и интересоваться на какой позиции об будет играть, как часто и сколько голов ему можно будет забить.
Я ухахатываюсь от недоразвитых комментаторов.
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может телефон конте у жены и она отправила смс косте, а потом испугалась и выкинула симку, а конте пердун даже не знает о телефоне
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Вспомните, кто Бартон на самом деле - после нескольких успешных твитов многие это подзабыли и сделали его авторитетом
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Аахахахахаха
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Макака и мобила.
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Т.е. вариант с полностью разряженной батареей не рассматривает? И если верить новостям в Сети, он уже несколько дней в другой стране находится, периодически загорает и устроил себе мини-отпуск. В таком случае этот вариант выглядит логичным.
Если же сам выключил, то значит Баркли и вправду видится ему слабовастеньким кадром из-за травматичности
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Бартон тупорылый удила, выскочка позер и слабак... Бесит гадёнышь
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Был бы это нормальный, хоть капельку компетентый тренер, я бы удивился и посмеялся. Но от старого дебила контекса можно ожидать и не такую тупость. Чего только стоит само согласие возглавить эту помойку.
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контекс крайне странный тип, его поступки вызывают иногда сомнения в его адекватности. может он чертов псих?
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Настоящий вождь челсей
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Он что трус? Косте смски отправляет, тут телефон выключил.
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АХАХАХА
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