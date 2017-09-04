Баркли не перешел в "Челси", потому что Конте выключил телефон

Антонио Конте Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Ньюкасла" и "Бернли" Джоуи Бартон знает, почему трансфер Росса Баркли в "Челси" сорвался: главный тренер "синих" Антонио Конте выключил телефон в заключительный день августа.

В последний день трансферного окна "Эвертон" согласовал продажу Баркли на "Стэмфорд Бридж", однако игрок внезапно передумал и принял решение остаться.

Со слов Бартона, изначально Росс добивался определенности насчет игровой позиции. Представители игрока даже созванивались с Конте, однако итальянец выключил телефон: такое отношение к себе Баркли не потерпел.

"Мне рассказали очень интересный инсайд, связанный с переходом Росса Баркли. Его агенты пытались связаться с Конте в заключительный день трансферного окна, но он выключил телефон".

"Росс хотел узнать, на какой позиции будет играть в "Челси", но Конте просто выключил телефон и был недоступен. Вот почему Баркли струсил и отказался от перехода".

"Он подумал, что раз тренер не отвечает на мой звонок, значит, он не слишком-то хочет видеть меня в команде. Именно поэтому он вернулся в "Эвертон", - рассказал Бартон talkSPORT.




Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 04.09.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 2438

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Последние комментарии:




  1. chelseafanmd 04.09.2017 19:52 # chelseafanmd
    как все подгорают от Конте....хотя есть из за чего, налил всем соперникам по бокалу))

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  2. gin 04.09.2017 19:50 # gin
    Помнится лет 7 назад Бартон потушил сигарету об глаз одноклубника.
    Могут ли ещё оставаться вопросы о его адекватности?

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  3. rollik707 04.09.2017 19:46 # rollik707
    Главный герой летнего ТО телефон Конте!

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  4. bezviz 04.09.2017 19:43 # bezviz
    чет уже ржачно от этих историй с телефоном, жду продолжение)

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  5. toledo 04.09.2017 19:38 # toledo
    опять Бартон?! он сутенер что ли какой, откуда он все знает?

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  6. raimbek1 04.09.2017 19:34 # raimbek1
    Все же до чего же уебищный клуб Челсеа, такой цирк творится при трансферах

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  7. viterok 04.09.2017 19:30 # viterok
    Нах таких игроков.....если так дело было.
    Да и вообще, че за дела если каждый потенциальный игрок будет звонить Возможно Будущему тренеру и интересоваться на какой позиции об будет играть, как часто и сколько голов ему можно будет забить.
    Я ухахатываюсь от недоразвитых комментаторов.

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  8. tursa 04.09.2017 19:28 # tursa
    может телефон конте у жены и она отправила смс косте, а потом испугалась и выкинула симку, а конте пердун даже не знает о телефоне

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  9. sisyazavr 04.09.2017 19:26 # sisyazavr
    Вспомните, кто Бартон на самом деле - после нескольких успешных твитов многие это подзабыли и сделали его авторитетом

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  10. billy-talent 04.09.2017 19:25 # billy-talent
    Аахахахахаха

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  11. paul-shark 04.09.2017 19:21 # paul-shark
    Макака и мобила.

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  12. staryi-eblan 04.09.2017 19:16 # staryi-eblan
    Т.е. вариант с полностью разряженной батареей не рассматривает? И если верить новостям в Сети, он уже несколько дней в другой стране находится, периодически загорает и устроил себе мини-отпуск. В таком случае этот вариант выглядит логичным.

    Если же сам выключил, то значит Баркли и вправду видится ему слабовастеньким кадром из-за травматичности

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  13. mancunia-planet 04.09.2017 19:15 # mancunia-planet
    Бартон тупорылый удила, выскочка позер и слабак... Бесит гадёнышь

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  14. sterling07 04.09.2017 19:07 # sterling07
    Был бы это нормальный, хоть капельку компетентый тренер, я бы удивился и посмеялся. Но от старого дебила контекса можно ожидать и не такую тупость. Чего только стоит само согласие возглавить эту помойку.

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  15. arsenig 04.09.2017 19:06 # arsenig
    контекс крайне странный тип, его поступки вызывают иногда сомнения в его адекватности. может он чертов псих?

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  16. vyrentz 04.09.2017 19:05 # vyrentz
    Настоящий вождь челсей

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  17. suddenly 04.09.2017 19:03 # suddenly
    Он что трус? Косте смски отправляет, тут телефон выключил.

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  18. imf-tau 04.09.2017 19:02 # imf-tau
    АХАХАХА

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