Баркли не перешел в "Челси", потому что Конте выключил телефон

Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Ньюкасла" и "Бернли" Джоуи Бартон знает, почему трансфер Росса Баркли в "Челси" сорвался: главный тренер "синих" Антонио Конте выключил телефон в заключительный день августа.

В последний день трансферного окна "Эвертон" согласовал продажу Баркли на "Стэмфорд Бридж", однако игрок внезапно передумал и принял решение остаться.



Со слов Бартона, изначально Росс добивался определенности насчет игровой позиции. Представители игрока даже созванивались с Конте, однако итальянец выключил телефон: такое отношение к себе Баркли не потерпел.



"Мне рассказали очень интересный инсайд, связанный с переходом Росса Баркли. Его агенты пытались связаться с Конте в заключительный день трансферного окна, но он выключил телефон".



"Росс хотел узнать, на какой позиции будет играть в "Челси", но Конте просто выключил телефон и был недоступен. Вот почему Баркли струсил и отказался от перехода".



"Он подумал, что раз тренер не отвечает на мой звонок, значит, он не слишком-то хочет видеть меня в команде. Именно поэтому он вернулся в "Эвертон", - рассказал Бартон talkSPORT.