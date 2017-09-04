МЮ заявил Ибрагимовича на Лигу Чемпионов, "Челси" Косту — нет

"Манчестер Юнайтед" включил нападающего Златана Ибрагимовича в свою заявку на Лигу Чемпионов, а "Челси" не сделал того же самого с Диего Костой.

Слухи о том, что восстановление Ибрагимовича после тяжелой травмы колена значительно опережает сроки, ходят уже давно, однако главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо продолжает твердить, что ветеран вернется в строй только в январе.



Вместе с тем Моуриньо оставляет 35-летнему шведу лазейку для досрочного возвращения на поле. Сперва Златан был заявлен на сезон Премьер-Лиги, а теперь — и на Лигу Чемпионов, что дает ему возможность сыграть уже в матчах группового этапа.



А вот в заявке другого английского топ-клуба, "Челси", не оказалось Диего Косты. 28-летний игрок сборной Испании, до сих пор находящийся в Бразилии и отказывающийся мириться со своим работодателем, был заявлен на Премьер-Лигу ввиду наличия вакантных слотов, но места в списке на Лигу Чемпионов ему не нашлось.



Также можно отметить, что в заявках на Лигу Чемпионов у "Тоттенхэма" отсутствует нападающий Винсент Янссен, а у "Ливерпуля" — защитник Натаниэль Клайн, отсутствующий с травмой спины.