Алдервейрелд поставил ультиматум "Тоттенхэму"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд поставил перед клубом ультиматум: либо "шпоры" увеличивают его зарплату, либо отпускают в топ-клуб.

Как известно, действующий контракт Тоби истекает уже летом 2019 года. Бельгиец не продлевает договор со "шпорами", поскольку клуб не может удовлетворить его требования по зарплате.



Советник игрока Стейн Фрэнсис заявил, что "Тоттенхэм" должен выполнить одно из двух условий: либо увеличить оклад Алдервейрелда, либо отпустить в топ-клуб по окончании сезона.



"Статистика Тоби продолжает впечатлять. Он заслуживает соразмерной своему уровню зарплату, иначе его следует отпустить. В нем заинтересованы сразу 7-8 клубов: они понимают, что найти другого такого защитника будет крайне нелегко".



"С другой стороны, всем потенциальным покупателям придется иметь дело с Даниэлем Леви. Договориться с ним не бывает просто", - сообщил Фрэнсис The Independent.