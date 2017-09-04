"Арсенал" может вернуться к схеме с четырьмя защитниками

С уходом Алекса Окслейд-Чемберлена "Арсенал" может отказаться от 3-4-2-1 и вернуться к старой проверенной схеме с четырьмя защитниками.

Напомним, "канониры" играют по схеме с тремя защитниками с апреля. Главный тренер Арсен Венгер всегда говорил об этом тактическом изменении как о временной мере, позволяющей стабилизировать игру в обороне.



Однако на старте нового сезона "Арсенал" является второй самой пропускающей командой Премьер-Лиги, а Окслейд-Чемберлен, который добился наибольшего прогресса после смены схемы, ярко проявив себя в качестве правого вингбека, теперь ушел в "Ливерпуль".



Evening Standard ожидает, что теперь Венгер снова станет играть с четырьмя защитниками. Если Окслейд-Чемберлену смена схемы пошла на пользу, то о других игроках этого не скажешь — например, Сеад Колашинац и Эктор Беллерин гораздо уверенне чувствуют себя в качестве крайних защитников, нежели вингбеков.



В данном случае, отмечает издание, Венгеру лишь остается поучиться тактической гибкости у своего коллеги Маурисио Почеттино, чей "Тоттенхэм" способен менять схему не только от соперника к сопернику, но и даже по ходу одного матча.