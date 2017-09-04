Венгер рассказал, почему не купил Мбаппе
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что действительно интересовался нападающим Килианом Мбаппе, но сумма отступных за соотечественника отпугнула "канониров".
Несмотря на то, что погоню за Мбаппе устроили все ведущие европейские гранды, "Арсенал" попытался присоединиться к этой группе. В конечном итоге Килиан не достался "канонирам": француз отправился на правах аренды в ПСЖ.
По словам Венгера, он действительно интересовался 18-летним нападающим, но сумма отступных в размере 180 миллионов евро за Мбаппе отпугнула его клуб.
"Он может стать новым Пеле, перед Килианом нет никаких границ. Сейчас ему всего 18, и в будущем он будет только прибавлять".
"Да, мы тоже хотели его заполучить, но "Арсенал" не может потратить на одного игрока 180 миллионов евро", - приводит слова Венгера Telefoot.
04.09.2017 15:00
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Последние комментарии:
Да не кто не пойдет в Арсенал без лч , которой у них не будет , пока Венгер не уйдет. Окс согласился на 120 к вместо 180 лишь бы свалить с этого Титаника, о чем это говорит ? Лемара они еще могли купить... блять не смешите. В арсенал пойдут те , кто и так не играет в лч и хочет попасть в апл, что бы их заметили топ клубы. А сколько таких футболистов из середняков которые могут усилить Арс? Да единицы и все стоят дороже, чем Арсенал может себе позволить. Венгер хочет уйти на высокой ноте, а в итоге рискует проебать все те заслуги, что были ранее. Печалити. 3 игры только прошло, а уже есть ощущение , что Англия лишилась одного топ клуба. Реально удивлюсь если Арсенал закончит сезон в топ 6.
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Ну да, Арсенал привык покупать вундеркиндов за 800 рублей... 180 миллионов это уже дурость какая-то...
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Я добавил эту статью в Google Translate, и вот что он мне перевел:
''Я старый и бездарный тренер. Уже 13 лет живу триумфом 2004 года. По каким-то причинам меня еще не сослали в футбольные ебеня, и потому я, картавый маразматик, несу всякую чушь о том, что могло бы быть, чтобы меня не забывали.''
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)))))))
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Абсолютно рациональное заявление, Венгер - один из немногих сохранивших понимание понятия "цена-качество". В нынешних рыночных условиях, являющихся полностью непредсказуемыми, только такие люди как Венгер способны сохранить экономический баланс в делах клуба, у которого не бездонная казна, как у МС и ПСЖ. А в профессиональных качествах Арсена как тренера сомневаться просто непозволительно, он давно всем всё доказал
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Еще один игрок пополнивший коллекцию вингера #могбыкупить
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Класека
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