Венгер рассказал, почему не купил Мбаппе

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что действительно интересовался нападающим Килианом Мбаппе, но сумма отступных за соотечественника отпугнула "канониров".

Несмотря на то, что погоню за Мбаппе устроили все ведущие европейские гранды, "Арсенал" попытался присоединиться к этой группе. В конечном итоге Килиан не достался "канонирам": француз отправился на правах аренды в ПСЖ.



По словам Венгера, он действительно интересовался 18-летним нападающим, но сумма отступных в размере 180 миллионов евро за Мбаппе отпугнула его клуб.



"Он может стать новым Пеле, перед Килианом нет никаких границ. Сейчас ему всего 18, и в будущем он будет только прибавлять".



"Да, мы тоже хотели его заполучить, но "Арсенал" не может потратить на одного игрока 180 миллионов евро", - приводит слова Венгера Telefoot.